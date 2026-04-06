Президент США Дональд Трамп охарактеризовал предложение о 45-дневном прекращении огня с Ираном как важный шаг, но добавил, что этого недостаточно.

Об этом сообщает CNN.

Трамп о предложении 45-дневного прекращения огня

Президент США отметил, что руководство Ирана сейчас гораздо более рассудительно.

— Они выдвинули предложение, и это важное предложение. Это важный шаг. Этого недостаточно, но это очень важный шаг, – сказал Трамп журналистам в Белом доме в понедельник, 6 апреля.

Трамп имел в виду проект, предложенный странами-посредниками, которые стремятся положить конец войне.

— Они сделали – сейчас ведут переговоры, и они сделали очень значительный шаг. Посмотрим, что будет дальше, – добавил он.

Трамп также заявил, что “первый режим” и “второй режим” в Иране были устранены, а теперь, по его словам, третья группа людей менее радикальна.

— Мы считаем, что они на самом деле гораздо умнее, – сказал президент.

По словам американского лидера, только он имеет право решать, будет ли прекращение огня в конфликте с Ираном.

Переговоры о прекращении огня в Иране

США, Иран и посредники ведут переговоры о возможном 45-дневном прекращении огня, которое может стать шагом к завершению войны.

Переговоры проходят через посредников из Пакистана, Египта и Турции, а также через прямые контакты между спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Ранее Дональд Трамп установил 10-дневный срок для заключения соглашения с Ираном, который завершался в понедельник, 6 апреля, однако его продлили еще на сутки.

По данным источников Axios, США подготовили план масштабной американо-израильской кампании ударов по энергетическим объектам Ирана.

Продолжение переговоров дает последний шанс на дипломатическое урегулирование.

