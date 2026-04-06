Президент США Дональд Трамп охарактеризував пропозицію про 45-денне припинення вогню з Іраном як “важливий крок”, проте він додав, що він є недостатнім.

Про це повідомляє CNN.

Трамп про пропозицію 45-денного припинення вогню

Президент США зауважив, що керівництво Ірану зараз “набагато розсудливіше”.

– Вони висунули пропозицію, і це важлива пропозиція. Це важливий крок. Цього недостатньо, але це дуже важливий крок, – сказав Трамп журналістам у Білому домі під час заходу Великоднє катання яєць.

Трамп мав на увазі проєкт, запропонований країнами-посередниками, які прагнуть покласти край війні.

– Вони зробили – зараз ведуть переговори, і вони зробили дуже значний крок. Побачимо, що буде далі, – додав він.

Трамп також заявив, що “перший режим” та “другий режим” в Ірані були усунені, а тепер, за його словами, третя група людей є менш радикальною.

– Ми вважаємо, що вони насправді набагато розумніші, – сказав президент.

За словами американського лідера, лише він має право вирішувати, чи буде припинення вогню у конфлікті з Іраном.

Переговори щодо припинення вогню в Ірані

США, Іран та посередники ведуть переговори щодо можливого 45-денного припинення вогню, яке може стати кроком до завершення війни.

Переговори відбуваються через посередників із Пакистану, Єгипту та Туреччини, а також через прямі контакти між спецпредставником США Стівом Віткоффом і міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

Раніше Дональд Трамп встановив 10-денний термін для укладення угоди з Іраном, який завершувався в понеділок, 6 квітня, проте його продовжили ще на добу.

За даними джерел Axios, США підготували план масштабної американо-ізраїльської кампанії ударів по енергетичних об’єктах Ірану.

Продовження переговорів дає останній шанс на дипломатичне врегулювання.

