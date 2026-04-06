В Иране сообщили о гибели главы разведки КСИР
В Иране заявили о гибели главы разведки Корпуса стражей исламской революции Маджида Хадеми в результате обстрела 6 апреля.
Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на заявление КСИР.
В Тегеране ликвидирован глава разведки КСИР: что известно
По данным иранской стороны, в результате обстрела погиб генерал-майор Маджид Хадеми — руководитель разведывательного управления Корпуса стражей исламской революции.
В заявлении КСИР отмечается, что он погиб в результате “террористического нападения”, которое в Иране связывают с “американским сионистским врагом”.
В то же время, по данным СМИ, рано утром было нанесено несколько авиаударов по жилым районам вблизи столицы Ирана — Тегерана.
Другие детали относительно обстоятельств удара или места происшествия пока не уточняются.
Также не уточняется количество других возможных жертв или масштабы удара.
Что известно о Маджиде Хадеми
Маджид Хадеми был одним из ключевых представителей военно-разведывательного руководства Ирана.
Он возглавлял разведывательное управление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — структуры, которая играет важную роль в военных операциях и политике безопасности страны.
В КСИР его характеризуют как “влиятельного руководителя”, который имел значительное влияние на принятие решений в сфере обороны и разведки.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что массированный удар по Тегерану привел к гибели многих иранских военных руководителей.
По его словам, атака имела серьезные последствия для военного командования Ирана.