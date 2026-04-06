В Ірані заявили про загибель глави розвідки Корпусу вартових ісламської революції Маджида Хадемі внаслідок обстрілу 6 квітня.

Про це повідомляє іранське агентство Tasnim із посиланням на заяву КВІР.

У Тегерані ліквідовано главу розвідки КВІР: що відомо

За даними іранської сторони, внаслідок обстрілу загинув генерал-майор Маджид Хадемі — керівник розвідувального управління Корпусу вартових ісламської революції.

У заяві КВІР зазначається, що він загинув унаслідок “терористичного нападу”, який в Ірані пов’язують із “американським сіоністським ворогом”.

У повідомленнях іранської сторони не уточнюється точне місце загибелі Маджида Хадемі.

Водночас, за даними ЗМІ, рано-вранці було завдано кількох авіаударів по житлових районах поблизу столиці Ірану — Тегерана.

Інші деталі щодо обставин удару або місця події наразі не уточнюються.

Також не уточнюється кількість інших можливих жертв чи масштаби удару.

Що відомо про Маджида Хадемі

Маджид Хадемі був одним із ключових представників військово-розвідувального керівництва Ірану.

Він очолював розвідувальне управління Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) — структури, яка відіграє важливу роль у військових операціях та безпековій політиці країни.

У КВІР його характеризують як “впливового керівника”, який мав значний вплив на ухвалення рішень у сфері оборони та розвідки.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що масований удар по Тегерану призвів до загибелі багатьох іранських військових керівників.

За його словами, атака мала серйозні наслідки для військового командування Ірану.

