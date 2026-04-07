6 квітня Іран представив пропозицію з 10 пунктів щодо закінчення війни зі США та Ізраїлем.

Іран передав США план для завершення війни

Документ, зокрема, передбачає гарантії ненападу на Тегеран у майбутньому, припинення ізраїльських ударів по Хезболлі в Лівані та скасування усіх санкцій, пише The New York Times із посиланням на іранських високопосадовців та державні медіа.

Також документ, зміст якого повністю не відомий наразі, містить вимоги щодо відновлення пошкодженої інфраструктури та припинення бойових дій у регіоні.

Крім того, у протоколі є пункти щодо забезпечення безпечного проходу через Ормузьку протоку, яку Іран після виконання вищевказаних умов готовий розблокувати. Натомість Іран хоче введення спеціального збору в розмірі близько $2 млн за кожне судно, що проходить через протоку.

Отримані кошти Тегеран планує розділити з Оманом, який розташований на іншому березі протоки. Зокрема, їх спрямують на відбудову інфраструктури, зруйнованої внаслідок атак з боку США та Ізраїлю.

Зазначається, що Пакистан, який наразі виступає головним посередником у конфлікті, вже передав цей план США. Проте, відмічає видання, це навряд чи зможе врегулювати ключові питання до завершення відведеного часу перед можливим початком нових атак на Іран.

Крім того, іранські державні медіа наголошують, що текст пропозиції принципово “відкидає припинення вогню” і “наголошує на необхідності “постійного завершення війни відповідно до бачення Ірану”.

Раніше стало відомо, що США, Іран та посередники ведуть переговори щодо можливого 45-денного припинення вогню, яке може стати кроком до завершення війни.

Переговори проходять через посередників із Пакистану, Єгипту та Туреччини, а також через прямі контакти між спецпредставником США Стівом Віткоффом і міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

Дональд Трамп назвав пропозицію про 45-денне припинення вогню з Іраном “важливим кроком”, але додав, що цього недостатньо.

Раніше президент США встановив 10-денний термін для укладення угоди з Іраном, який завершувався в понеділок, 6 квітня, проте його продовжили ще на добу.

