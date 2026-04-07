Иран прекратил переговоры с США после угроз Трампа — СМИ
- Иран прекратил переговоры с США о прекращении огня и сообщил об этом Пакистану.
- Это произошло после угрозы Дональда Трампа уничтожить "целую цивилизацию".
Во вторник, 7 апреля, Иран прекратил переговоры с Соединёнными Штатами о прекращении огня.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на трёх высокопоставленных чиновников Ирана.
Иран прекратил переговоры с США
По данным источников, Иран сообщил Пакистану, что Тегеран больше не будет участвовать в переговорах с Соединёнными Штатами о прекращении огня.
Издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников с Ближнего Востока пишет, что решение Ирана прекратить переговоры с США связано с угрозой президента США Дональда Трампа уничтожить “целую цивилизацию”.
Также отмечается, что переговоры с посредниками о прекращении огня продолжаются.
Источники WSJ добавили, что этот шаг Ирана усложнил усилия по заключению соглашения к установленному Трампом сроку — до 20.00 вторника по местному времени (03:00 следующего дня по киевскому времени, – Ред.), однако не привёл к полному прекращению переговоров.
Напомним, президент США Дональд Трамп подчеркнул, что этой ночью произойдёт “один из самых важных моментов” в истории мира, и заявил, что “погибнет целая цивилизация”.
Он в очередной раз повторил, что намерен уничтожить Иран.
В понедельник Иран через Пакистан передал 10-пунктное предложение о прекращении войны с Соединёнными Штатами и Израилем.
Ранее Иран отклонил перемирие с США и требует гарантий, что война не возобновится снова.