Во вторник, 7 апреля, Иран прекратил переговоры с Соединёнными Штатами о прекращении огня.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на трёх высокопоставленных чиновников Ирана.

Иран прекратил переговоры с США

По данным источников, Иран сообщил Пакистану, что Тегеран больше не будет участвовать в переговорах с Соединёнными Штатами о прекращении огня.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников с Ближнего Востока пишет, что решение Ирана прекратить переговоры с США связано с угрозой президента США Дональда Трампа уничтожить “целую цивилизацию”.

Также отмечается, что переговоры с посредниками о прекращении огня продолжаются.

Источники WSJ добавили, что этот шаг Ирана усложнил усилия по заключению соглашения к установленному Трампом сроку — до 20.00 вторника по местному времени (03:00 следующего дня по киевскому времени, – Ред.), однако не привёл к полному прекращению переговоров.

Напомним, президент США Дональд Трамп подчеркнул, что этой ночью произойдёт “один из самых важных моментов” в истории мира, и заявил, что “погибнет целая цивилизация”.

Он в очередной раз повторил, что намерен уничтожить Иран.

В понедельник Иран через Пакистан передал 10-пунктное предложение о прекращении войны с Соединёнными Штатами и Израилем.

Ранее Иран отклонил перемирие с США и требует гарантий, что война не возобновится снова.

