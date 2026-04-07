У вівторок, 7 квітня, Іран припинив переговори зі Сполученими Штатами щодо припинення вогню.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на трьох високопосадовців Ірану.

За даними джерел, Іран повідомив Пакистану, що Тегеран більше не братиме участі в переговорах зі Сполученими Штатами щодо припинення вогню.

Видання The Wall Street Journal із посиланням на чиновників з Близького Сходу пише, що рішення Ірану припинити перемовини зі США пов’язане з погрозою президента США Дональда Трампа знищити “цілу цивілізацію”.

Також зазначається, що переговори з посередниками щодо припинення вогню тривають.

Джерела WSJ додали, що цей крок Ірану ускладнив зусилля щодо укладення угоди до встановленого Трампом терміну – до 20.00 вівторка за місцевим часом (03:00 наступного дня за Києвом, – Ред.), однак не призвів до повного припинення переговорів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп наголосив, що цієї ночі відбудеться “один з найважливіших моментів” в історії світу, і заявив, що “загине ціла цивілізація”.

Він вкотре повторив, що має на меті знищити Іран.

У понеділок Іран через Пакистан передав 10-пунктну пропозицію щодо припинення війни зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.

Раніше Іран відхилив перемир’я зі США та вимагає гарантій, що війна не відновиться знову.

