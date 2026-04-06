В понедельник, 6 апреля, у россиян возникли массовые проблемы с Интернетом. Так, пользователи в Российской Федерации не могут ни оплатить покупки, ни снять наличные деньги или зайти в мобильные приложения.

Об этом пишут российские СМИ.

Какие сервисы не работают в России

В частности, отмечается о проблемах в работе:

Сейчас смотрят

Ростелекома;

Альфа-банка;

НТВ Плюс;

Триколора;

Госуслуг;

T2;

Мосэнергосбыта.

Также, по данным Downdetector.su, россияне жалуются на сбои в работе Сбера, Газпромбанка и Мира танков.

Причины этого масштабного сбоя официально не сообщают, однако это не первый технический коллапс в российской инфраструктуре за последнее время.

Напомним, в феврале в России жаловались на сбои Linux после новых интернет ограничений.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.