Анастасия Гевко, редактор ленты
Массовый сбой в России: легли Ростелеком, банки и сервисы
Главное
- В России зафиксировали масштабный сбой Интернета и онлайн-сервисов.
- Не работают банки, госсервисы и провайдеры, возникли проблемы с оплатами и доступом к приложениям.
В понедельник, 6 апреля, у россиян возникли массовые проблемы с Интернетом. Так, пользователи в Российской Федерации не могут ни оплатить покупки, ни снять наличные деньги или зайти в мобильные приложения.
Об этом пишут российские СМИ.
Какие сервисы не работают в России
В частности, отмечается о проблемах в работе:
- Ростелекома;
- Альфа-банка;
- НТВ Плюс;
- Триколора;
- Госуслуг;
- T2;
- Мосэнергосбыта.
Также, по данным Downdetector.su, россияне жалуются на сбои в работе Сбера, Газпромбанка и Мира танков.
Причины этого масштабного сбоя официально не сообщают, однако это не первый технический коллапс в российской инфраструктуре за последнее время.
Напомним, в феврале в России жаловались на сбои Linux после новых интернет ограничений.
