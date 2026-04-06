У понеділок, 6 квітня, у росіян виникли масові проблеми з інтернетом. Так, користувачі в Російській Федерації не можуть ані оплатити покупки, ані зняти готівку чи зайти у мобільні додатки.

Про це з пишуть російські ЗМІ.

Які сервіси не працюють у Росії

Зокрема, зазначається про проблеми у роботі:

Зараз дивляться

Ростелекому;

Альфа-банку;

НТВ Плюс;

Триколору;

Госуслуг;

T2;

Мосенергозбуту.

Також, за даними Downdetector.su, росіяни скаржаться на збої у роботі Сбера, Газпромбанку та Мира танков.

Причини цього масштабного збою наразі офіційно не повідомляють, однак це не перший технічний колапс у російській інфраструктурі за останній час.

Нагадаємо, у лютому у Росії скаржилися на збої Linux після нових інтернет-обмежень.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.