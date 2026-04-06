Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Масовий збій у Росії: лягли Ростелеком, банки та сервіси
Головне
- У Росії зафіксували масштабний збій інтернету та онлайн-сервісів.
- Не працюють банки, держсервіси та провайдери, виникли проблеми з оплатами і доступом до додатків.
У понеділок, 6 квітня, у росіян виникли масові проблеми з інтернетом. Так, користувачі в Російській Федерації не можуть ані оплатити покупки, ані зняти готівку чи зайти у мобільні додатки.
Про це з пишуть російські ЗМІ.
Які сервіси не працюють у Росії
Зокрема, зазначається про проблеми у роботі:
- Ростелекому;
- Альфа-банку;
- НТВ Плюс;
- Триколору;
- Госуслуг;
- T2;
- Мосенергозбуту.
Також, за даними Downdetector.su, росіяни скаржаться на збої у роботі Сбера, Газпромбанку та Мира танков.
Причини цього масштабного збою наразі офіційно не повідомляють, однак це не перший технічний колапс у російській інфраструктурі за останній час.
Нагадаємо, у лютому у Росії скаржилися на збої Linux після нових інтернет-обмежень.
