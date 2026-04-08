Мировые цены на нефть резко снизились после заявления президента США Дональда Трампа о достижении двухнедельного перемирия с Ираном.

Об этом сообщает Axios.

Цены на нефть резко снизились: что известно

После новостей о возможном прекращении боевых действий цены на сырую нефть опустились ниже $100 за баррель.

Это стало самым большим однодневным падением цен со времен войны в Персидском заливе 1991 года.

Фьючерсы на нефть Brent подешевели примерно на 13% — до около $95 за баррель.

Американский эталон WTI также упал — примерно на 14%, до уровня около $96 за баррель.

В то же время цены остаются значительно выше, чем до начала обострения, когда баррель стоил около $73.

Напомним, что США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня и готовятся к возможным прямым переговорам, которые могут стать основой для долгосрочного мирного соглашения.

По словам Дональда Трампа, ключевым условием перемирия является открытие Ормузского пролива.

В то же время стороны уже обсуждают возможную встречу при посредничестве Пакистана, однако окончательных договоренностей пока нет.

