Світові ціни на нафту різко знизилися після заяви президента США Дональда Трампа про досягнення двотижневого перемир’я з Іраном.

Про це повідомляє Axios.

Ціни на нафту різко знизилися: що відомо

Після новин про можливе припинення бойових дій ціни на сиру нафту опустилися нижче $100 за барель.

Це стало найбільшим одноденним падінням цін із часів війни в Перській затоці 1991 року.

Ф’ючерси на нафту Brent подешевшали приблизно на 13% — до близько $95 за барель.

Американський еталон WTI також впав — приблизно на 14%, до рівня близько $96 за барель.

Водночас ціни залишаються значно вищими, ніж до початку загострення, коли барель коштував близько $73.

Нагадаємо, що США та Іран погодилися на двотижневе припинення вогню та готуються до можливих прямих переговорів, які можуть стати основою для довгострокової мирної угоди.

За словами Дональда Трампа, ключовою умовою перемир’я є відкриття Ормузької протоки.

Водночас сторони вже обговорюють можливу зустріч за посередництва Пакистану, однак остаточних домовленостей поки немає.

