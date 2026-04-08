Иран и Оман планируют взимать транзитные сборы с судов, проходящих через Ормузский пролив во время двухнедельного прекращения огня, причем сумма может достигать до $2 млн за одно судно.

Об этом сообщает CNN.

Сборы за проход по Ормузскому проливу

По данным иранского агентства Tasnim, средства от транзитных сборов планируют направить на восстановление инфраструктуры.

В то же время CNN отмечает, что Иран уже может взимать до $2 млн за прохождение одного судна через пролив, однако пока неизвестно, согласились ли операторы судов платить эти средства.

CNN также обратилась за комментарием в Министерство иностранных дел Омана, но ответа пока нет.

Отметим, что с начала войны судоходство через Ормузский пролив резко сократилось.

По данным морского мониторинга, через него проходит лишь около 5% от довоенного объема судов. Некоторые танкеры все же получают разрешение на проход. В частности, Пакистан и Индия договорились с Ираном о гарантиях для отдельных судов под своим флагом.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что военное разблокирование Ормузского пролива является нереалистичным и несет значительные риски.

По его словам, единственный путь восстановления судоходства — это дипломатия и взаимодействие с Ираном после прекращения огня.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп угрожал в 20:00 7 апреля по восточному (в 03:00 8 апреля по киевскому времени, — Ред.) “уничтожить целую цивилизацию в Иране”.

Однако за полтора часа до дедлайна стало известно, что США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня и готовятся к возможным прямым переговорам.

