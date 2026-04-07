США и Иран призвали к двухнедельному прекращению огня, чтобы позволить дипломатии достичь завершения войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.

Что говорят в Пакистане о войне в Иране

Шехбаз Шариф подчеркнул, что попросил вновь открыть Ормузский пролив в течение этого двухнедельного периода.

CNN со ссылкой на региональный источник пишет, что “в скором времени ожидаются хорошие новости с обеих сторон”, и что переговорами непосредственно руководил командующий армией Пакистана, фельдмаршал Асим Мунир.

Источник добавил, что сделка, как ожидается, будет заключена в ближайшее время.

До этого Белый дом заявил, что президенту США Дональду Трампу сообщили о предложенном Шарифом прекращении огня и что “ответ будет”.

Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что США сейчас ведут “ожесточенные переговоры” по войне в Иране, однако уточнять какие-либо детали отказался.

Заметим, что Пакистан вместе с Египтом, Турцией и Саудовской Аравией выступает посредником между воюющими странами.

– Дипломатические усилия по мирному урегулированию войны на Ближнем Востоке продвигаются стабильно и мощно, а также имеют потенциал для достижения существенных результатов в ближайшем будущем, – подчеркнул Шариф.

Между тем, Reuters со ссылкой на анонимного высокопоставленного иранского чиновника сообщает, что Тегеран положительно рассматривает запрос Пакистана о двухнедельном прекращении огня, чтобы дать больше времени для дипломатии.

– Были неоднозначные сигналы относительно того, продолжаются ли переговоры. Но иранский чиновник примерно за пять часов до дедлайна сообщил Reuters, что США и Иран все еще обмениваются сообщениями через посредников, не предоставляя подробностей, говорится в сообщении.

Между тем израильские военные заявили, что ожидают вероятное усиление огня по Израилю в ближайшие часы.

Издание Alaraby TV публикует кадры, на которых можно увидеть момент падения иранской ракеты в Негеве, на юге Израиля.

— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 7, 2026

Между тем по данным СМИ крупнейший производитель алюминия и нефтехимический комплекс Ирана также подверглись авиаударам.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что об Ормузском проливе якобы должны позаботиться страны, получающие через нее нефть.

Источник : CNN, Reuters

Связанные темы:

