США и Иран призвали к двухнедельному прекращению огня, чтобы позволить дипломатии достичь завершения войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.

Что говорят в Пакистане о войне в Иране

Шехбаз Шариф подчеркнул, что попросил вновь открыть Ормузский пролив в течение этого двухнедельного периода.

Сейчас смотрят

CNN со ссылкой на региональный источник пишет, что “в скором времени ожидаются хорошие новости с обеих сторон”, и что переговорами непосредственно руководил командующий армией Пакистана, фельдмаршал Асим Мунир.

Источник добавил, что сделка, как ожидается, будет заключена в ближайшее время.

До этого Белый дом заявил, что президенту США Дональду Трампу сообщили о предложенном Шарифом прекращении огня и что “ответ будет”.

Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что США сейчас ведут “ожесточенные переговоры” по войне в Иране, однако уточнять какие-либо детали отказался.

Заметим, что Пакистан вместе с Египтом, Турцией и Саудовской Аравией выступает посредником между воюющими странами.

– Дипломатические усилия по мирному урегулированию войны на Ближнем Востоке продвигаются стабильно и мощно, а также имеют потенциал для достижения существенных результатов в ближайшем будущем, – подчеркнул Шариф.

Между тем, Reuters со ссылкой на анонимного высокопоставленного иранского чиновника сообщает, что Тегеран положительно рассматривает запрос Пакистана о двухнедельном прекращении огня, чтобы дать больше времени для дипломатии.

– Были неоднозначные сигналы относительно того, продолжаются ли переговоры. Но иранский чиновник примерно за пять часов до дедлайна сообщил Reuters, что США и Иран все еще обмениваются сообщениями через посредников, не предоставляя подробностей, говорится в сообщении.

Между тем израильские военные заявили, что ожидают вероятное усиление огня по Израилю в ближайшие часы.

Издание Alaraby TV публикует кадры, на которых можно увидеть момент падения иранской ракеты в Негеве, на юге Израиля.

Между тем по данным СМИ крупнейший производитель алюминия и нефтехимический комплекс Ирана также подверглись авиаударам.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что об Ормузском проливе якобы должны позаботиться страны, получающие через нее нефть.

Читайте также
Украинские военные принимают участие в консультациях по безопасности Ормузского пролива – Зеленский
Украинские военные принимают участие в консультациях по Ормузскому проливу

Источник: CNN, Reuters

Связанные темы:

ИранВойна в ИранеПакистанСША
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.