США та Іран закликали до двотижневого припинення вогню, щоб дозволити дипломатії досягти завершення війни на Близькому Сході.

Про це повідомив прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф.

Що кажуть у Пакистані про війну в Ірані

Шехбаз Шаріф наголосив, що попросив знову відкрити Ормузьку протоку протягом цього двотижневого періоду.

CNN з посиланням на регіональне джерело пише, що “незабаром очікуються хороші новини з обох сторін”, і що переговори безпосередньо курував командувач армії Пакистану, фельдмаршал Асім Мунір.

Джерело додало, що угода, як очікується, буде укладена найближчим часом.

До цього Білий дім заявив, що президента США Дональда Трампа повідомили про запропоноване Шаріфом припинення вогню і що “відповідь буде”.

Дональд Трамп, у свою чергу, заявив, що США наразі ведуть “запеклі переговори” щодо війни в Ірані, однак уточнювати будь-які деталі відмовився.

Зауважимо, що Пакистан, разом з Єгиптом, Туреччиною та Саудівською Аравією, виступає посередником між воюючими країнами.

– Дипломатичні зусилля щодо мирного врегулювання війни на Близькому Сході просуваються стабільно та потужно і мають потенціал для досягнення суттєвих результатів у найближчому майбутньому, – наголосив Шаріф.

Тим часом Reuters з посиланням на анонімного високопоставленого іранського чиновника повідомляє, що Тегеран позитивно розглядає запит Пакистану про двотижневе припинення вогню, щоб дати більше часу для дипломатії.

– Були неоднозначні сигнали щодо того, чи тривають переговори. Але іранський чиновник приблизно за п’ять годин до дедлайну повідомив Reuters, що США та Іран все ще обмінюються повідомленнями через посередників, не надаючи подробиць, – йдеться у повідомленні.

Тим часом ізраїльські військові заявили, що очікують на ймовірне посилення вогню по Ізраїлю в найближчі години.

Видання Alaraby TV публікує кадри, на яких, як повідомляється, можна побачити момент падіння іранської ракети в Негеві, на півдні Ізраїлю.

لحظة سقوط صاروخ إيراني في النقب جنوب إسرائيل pic.twitter.com/QbV9lIpKMJ — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 7, 2026

Тим часом за даними ЗМІ найбільший виробник алюмінію та нафтохімічний комплекс Ірану також зазнали авіаударів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше заявив, що про Ормузьку протоку нібито мають подбати країни, які отримують через неї нафту.

Джерело : CNN, Reuters

