США будут сотрудничать с Ираном по вывозу обогащенного урана из страны в рамках мирного соглашения.

Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, пишет CNN.

Соглашение США и Ирана: что сказал Трамп

Дональд Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с Ираном, который, по его словам, прошел через “очень продуктивное изменение режима”.

– Обогащения урана не будет, и Соединенные Штаты, сотрудничая с Ираном, выкопают и удалят всю глубоко спрятанную ядерную пыль (бомбардировщиков B-2), – говорится в заявлении президента США.

Также Трамп анонсировал обсуждение ослабления санкций против Ирана. По его словам, многие аспекты 15-пунктного плана уже согласованы.

В то же время, министр обороны США Пит Хегсет заявил во время брифинга в Пентагоне, что любой ядерный материал, который Иран “не должен иметь”, будет вывезен в соответствии с условиями прекращения огня, объявленного вчера, хотя Иран не упоминал этот срок в своих официальных сообщениях.

– Президент четко заявил с самого начала – у Ирана не будет ядерного оружия. Точка. Остальные президенты это говорили. Президент Трамп это сделал, – добавил он.

Хегсет сказал по поводу урана, что Иран якобы передаст его добровольно.

– Мы это получим, мы это возьмем, мы это вынесем. Или, если нам придется сделать что-то самостоятельно, как мы сделали с Midnight Hammer, мы оставляем за собой право на такую ​​возможность, – сказал он, имея в виду бомбардировку ядерных объектов в Иране прошлого июня.

Министр обороны США уточнил, что соглашение с Ираном означает полный отказ Тегерана от ядерного оружия.

По его словам, войска США и Израиля достигли “каждой поставленной цели в установленные сроки”.

– ВМС Ирана лежат на дне моря, их фрегаты, их драгоценные авианосцы для беспилотников, подлодки или минные заградители – все затоплено. Военно-воздушные силы Ирана уничтожены. Иран больше не имеет ПВО, никакой комплексной системы ПВО. Мы обладаем их небом, – сказал глава Пентагона.

Он добавил, что ракетная программа Ирана “функционально уничтожена”, пусковые установки, производственные мощности и запасы “исчерпаны и уничтожены, и почти полностью неэффективны”.

Гегсет отметил, что часть оружия Тегерана остается спрятанной в бункерах, поэтому Иран еще может стрелять, однако “их системы управления настолько разгромлены, что они фактически не могут общаться и координировать свои действия”.

– Они больше не могут строить ракеты, ракетные установки или беспилотники. Их заводы были уравнены с землей, что стало историческим событием, – подытожил он.

Министр подчеркнул, что если бы Иран не согласился на условия США, следующими целями стали бы их электростанции, мосты, а также нефтяная и энергетическая инфраструктура.

Тем временем генерал Дэн Кейн добавил, что двухнедельное прекращение огня – это пауза, и “объединенные силы остаются готовыми, если им прикажут или призовут возобновить боевые операции с той же скоростью и точностью, как мы это продемонстрировали за последние 38 дней, и мы надеемся, что до этого не дойдет”.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня и готовятся к возможным прямым переговорам, которые могут стать основой для долгосрочного мирного соглашения.

Также Трамп пригрозил тарифами странам, которые будут снабжать оружие Ирана.

Источник : CNN, Суспільне

