США будуть співпрацювати з Іраном щодо вивезення збагаченого урану з країни у межах мирної угоди.

Про це заявив американський лідер Дональд Трамп, пише CNN.

Угода США та Ірану: що сказав Трамп

Дональд Трамп наголосив, що Сполучені Штати тісно співпрацюватимуть з Іраном, який, за його словами, пройшов через “дуже продуктивну зміну режиму”.

– Збагачення урану не буде, і Сполучені Штати, співпрацюючи з Іраном, викопають та видалять весь глибоко захований ядерний “пил” (бомбардувальників B-2), – йдеться у заяві президента США.

Також Трамп анонсував обговорення послаблення санкцій проти Ірану. За його словами, багато аспектів 15-пунктного плану вже узгоджено.

Водночас міністр оборони США Піт Хегсет заявив під час брифінгу в Пентагоні, що будь-який ядерний матеріал, який Іран “не повинен мати”, буде вивезено відповідно до умов припинення вогню, оголошеного вчора, хоча Іран не згадував цей термін у своїх офіційних повідомленнях.

– Президент чітко заявив з самого початку – у Ірану не буде ядерної зброї. Крапка. Інші президенти це казали. Президент Трамп це зробив, – додав він.

Хегсет сказав щодо урану, що Іран нібито передасть його добровільно.

– Ми це отримаємо, ми це візьмемо, ми це винесемо. Або ж, якщо нам доведеться зробити щось самостійно, як ми зробили з Midnight Hammer, ми залишаємо за собою право на таку можливість, – сказав він, маючи на увазі бомбардування ядерних об’єктів в Ірані минулого червня.

Також Міністр оборони США уточнив, що угода з Іраном означає повну відмову Тегерана від ядерної зброї.

За його словами, війська США та Ізраїлю досягли “кожної поставленої мети у встановлені терміни”.

– ВМС Ірану лежать на дні моря, їхні фрегати, їхні дорогоцінні авіаносці для безпілотників, підводні човни чи мінні загороджувачі – все затоплено. Військово-повітряні сили Ірану знищено. Іран більше не має ППО, жодної комплексної системи ППО. Ми володіємо їхнім небом, – сказав очільник Пентагону.

Він додав, що ракетна програма Ірану “функціонально знищена”, пускові установки, виробничі потужності та наявні запаси “вичерпані й знищені, і майже повністю неефективні”.

Гегсет зауважив, що частина зброї Тегерану залишається захованою в бункерах, тож Іран ще може стріляти, однак “їхні системи управління настільки розгромлені, що вони фактично не можуть спілкуватися й координувати свої дії”.

– Вони більше не можуть будувати ракети, ракетні установки чи безпілотники. Їхні заводи були зрівняні з землею, що стало історичною подією, – підсумував він.

Міністр наголосив, що якби Іран не погодився на умови США, то наступними цілями стали б їхні електростанції, мости, а також нафтова та енергетична інфраструктура.

Тим часом генерал Ден Кейн додав, що двотижневе припинення вогню – це пауза, і “об’єднані сили залишаються готовими, якщо їм накажуть або закличуть відновити бойові операції з тією ж швидкістю та точністю, як ми це продемонстрували протягом останніх 38 днів, і ми сподіваємося, що до цього не дійде”.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що США та Іран погодилися на двотижневе припинення вогню та готуються до можливих прямих переговорів, які можуть стати основою для довгострокової мирної угоди.

Також Трамп пригрозив тарифами країнам, які постачатимуть зброю Ірану.

Джерело : CNN, Суспільне

