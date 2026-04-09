В апреле Россия получит вдвое большие поступления от своего крупнейшего отдельного налога на нефть, который платят нефтедобывающие компании.

Из-за нефтегазового кризиса, вызванного атаками США и Израиля на Иран, эти поступления вырастут до $9 млрд.

Об этом свидетельствуют расчеты Reuters.

Сейчас смотрят

Расчеты Reuters являются доказательством неожиданной прибыли для России, второго по величине экспортера нефти в мире, от войны с Ираном, которая, по словам нефтяных трейдеров, вызвала самый серьезный энергетический кризис в новейшей истории.

Иран фактически перекрыл Ормузский пролив (маршрут, через который проходит примерно пятая часть мировых потоков нефти и СПГ) после авиаударов США и Израиля по Ирану в конце февраля, что привело к стремительному росту фьючерсов на Brent значительно выше $100 за баррель.

Основные доходы России от ее нефтегазовой отрасли базируются на добыче.

Экспортная пошлина на сырую нефть была обнулена с начала 2024 года в рамках так называемого более широкого налогового маневра — многолетней налоговой реформы отрасли.

Согласно расчетам Reuters, основанным на предварительных данных о добыче и ценах на нефть, поступления от налога на добычу полезных ископаемых с нефтедобычи в России вырастут в апреле примерно до 700 млрд рублей ($9 млрд) с 327 млрд рублей в марте.

Эти поступления примерно на 10% выше, чем в апреле прошлого года.

На весь 2026 год Россия заложила в бюджет 7,9 трлн рублей поступлений от налога на добычу полезных ископаемых.

Спрос на российские энергоресурсы

Средняя цена российской нефти марки Urals, которая используется для налогообложения, в марте выросла до $77 за баррель — это самый высокий показатель с октября 2023 года, согласно данным министерства экономики.

Это на 73% больше, чем в феврале, когда цена составляла $44,59 за баррель, и выше уровня в $59, заложенного в государственном бюджете на этот год.

В Кремле во вторник заявили, что на фоне серьезного глобального энергетического кризиса, который расшатывает основы нефтяных и газовых рынков, поступило огромное количество запросов на российские энергоресурсы из разных регионов мира.

Впрочем, возможности для сверхприбылей России имеют пределы, и экономисты внутри страны неоднократно предупреждали, что 2026 год может быть сложным.

В январе–марте 2026 года Россия имела дефицит бюджета в размере 4,58 трлн рублей, или 1,9% валового внутреннего продукта, сообщило в среду Министерство финансов РФ.

Кроме того, атаки Украины на российскую энергетическую инфраструктуру, целью которых является подорвать финансы Москвы, также способствовали снижению доходов и создают угрозу сокращения добычи нефти.

Размер этой прибыли для России будет зависеть от того, как долго будет продолжаться иранский кризис.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.