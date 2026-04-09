У квітні Росія отримає вдвічі більші надходження від свого найбільшого окремого податку на нафту, який сплачують нафтовидобувні компанії.

Через нафтово-газову кризу, спричинену атаками США та Ізраїлю на Іран, ці надходження зростуть до $9 млрд.

Про це свідчать розрахунки Reuters.

Розрахунки Reuters є доказом неочікуваного прибутку для Росії, другого за величиною експортера нафти у світі, від війни з Іраном, яка, за словами нафтових трейдерів, спричинила найсерйознішу енергетичну кризу в новітній історії.

Іран фактично перекрив Ормузьку протоку (маршрут, через який проходить приблизно п’ята частина світових потоків нафти та СПГ) після авіаударів США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого, що призвело до стрімкого зростання ф’ючерсів на Brent значно вище $100 за барель.

Основні доходи Росії від її нафтово-газової галузі базуються на видобутку. Експортне мито на сиру нафту було обнулене з початку 2024 року в межах так званого ширшого податкового маневру – багаторічної податкової реформи галузі.

Згідно з розрахунками Reuters, заснованими на попередніх даних про видобуток і ціни на нафту, надходження від податку на видобуток корисних копалин із нафтового видобутку в Росії зросте у квітні приблизно до 700 млрд рублів ($9 млрд) із 327 млрд рублів у березні.

Ці надходження приблизно на 10% вищі, ніж у квітні минулого року.

На весь 2026 рік Росія заклала в бюджет 7,9 трлн рублів надходжень від податку на видобуток корисних копалин.

Середня ціна російської нафти марки Urals, яка використовується для оподаткування, у березні зросла до $77 за барель – це найвищий показник із жовтня 2023 року, згідно з даними міністерства економіки.

Це на 73% більше, ніж у лютому, коли ціна становила $44,59 за барель, і вище за рівень у $59, закладений у державному бюджеті на цей рік.

У Кремлі у вівторок заявили, що на тлі серйозної глобальної енергетичної кризи, яка розхитує основи нафтових і газових ринків, надійшла величезна кількість запитів на російські енергоресурси з різних регіонів світу.

Втім, можливості для надприбутків Росії мають межі, і економісти всередині країни неодноразово попереджали, що 2026 рік може бути складним.

У січні–березні 2026 року Росія мала дефіцит бюджету в розмірі 4,58 трлн рублів, або 1,9% валового внутрішнього продукту, повідомило в середу Міністерство фінансів РФ.

Крім того, атаки України на російську енергетичну інфраструктуру, метою яких є підірвати фінанси Москви, також сприяли зниженню доходів і створюють загрозу скорочення видобутку нафти.

Розмір цього прибутку для Росії залежатиме від того, як довго триватиме іранська криза.

