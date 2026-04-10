Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, который является главным переговорщиком Украины с Россией, заявил, что видит прогресс в направлении возможного мирного соглашения с Кремлем.

По его словам, урегулирование войны может не занять много времени.

Об этом Буданов сказал в интервью Bloomberg.

Сейчас смотрят

Буданов заявил о прогрессе в мирных переговорах

Несмотря на то что переговоры по прекращению войны дали немного результатов, Буданов настроен оптимистично.

Он отметил, что процесс движется к заключению соглашения. Руководитель ОП также заявил, что, по его мнению, Россия стремится к завершению войны.

— Все они понимают, что война должна закончиться. Вот почему они ведут переговоры. Я не думаю, что это займет много времени, — сказал Буданов.

Он признал, что до сих пор обе стороны занимали “максималистские” позиции в переговорах при посредничестве США, но выразил убеждение, что они приблизятся друг к другу для поиска компромисса.

По мнению Буданова, у России есть стимул для заключения соглашения.

— В отличие от нас, они тратят собственные средства. Это огромные суммы — уже в триллионах, — сказал он.

Руководитель ОП отказался раскрывать, каким может быть возможный компромисс по территориям, которые остаются самым сложным вопросом переговоров.

— Окончательное решение еще не принято. Но, в принципе, сейчас все четко понимают границы того, что является приемлемым. Это огромный прогресс, — сказал он.

По мнению Буданова, важным достижением мирного процесса стало привлечение администрации президента США Дональда Трампа в качестве посредника.

Визит в Украину Уиткоффа и Кушнера

Он отметил, что Украина ожидает визита главных посланников Белого дома — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Они могут возглавить американскую делегацию, которая посетит Киев, вероятно, на следующей неделе. Это может стать их первым визитом с начала войны.

Комментируя информацию о росте мировых цен на нефть в ответ на американо-израильскую войну в Иране, что дало Владимиру Путину дополнительные доходы для финансирования войны против Украины, Буданов отметил, что это преимущество может быть кратковременным, поскольку боевые действия в Иране могут вскоре завершиться.

Он также признал, что Россия не имеет проблем с численностью войск.

По его словам, в случае необходимости страна может мобилизовать потенциальный резерв в 23,5 млн человек, что значительно превышает возможности Украины.

— Это оценка со времен, когда я был руководителем военной разведки, основанная на отчете, подготовленном в конце 2025 года относительно мобилизационного потенциала России для Путина, — сказал глава ОП. — Я читал его в оригинале. Нет, проблем нет и не будет в ближайшие годы.

На вопрос о возможном развитии событий в случае отсутствия договоренностей с Россией Буданов ответил:

— Вы думаете, что существует какая-то волшебная палочка? Есть только два варианта — война или мир. Не просто продолжение войны, а продолжение переговоров. Если они на это согласятся. Потому что могут и не согласиться.

Вчера Кирилл Буданов заявил, что удары по российским нефтяным терминалам влияют на переговорный процесс и что будет “много нового” со стороны России на следующих переговорах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.