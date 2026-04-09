Удары по российским нефтяным терминалам влияют на переговорный процесс.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время брифинга на Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины.

Удары по нефтяным терминалам РФ и мирные переговоры

В ответ на вопрос журналиста, влияют ли удары Украины по российским нефтяным терминалам на переговорный процесс, Буданов отметил:

Сейчас смотрят

— Они точно влияют. Это и так очевидно.

Руководитель ОП добавил, что вопрос изменения позиции России под воздействием таких ударов остается дискуссионным.

— На следующих переговорах с ними, я думаю, мы услышим много нового. В любом случае это значительно усиливает нашу позицию и не делает её, как говорится, слабой. Мы должны делать всё, чтобы наша победная позиция укреплялась. И любые средства для достижения цели оправданы и правильны, — подчеркнул он.

По словам руководителя Офиса президента, международные партнеры обращались к Украине с просьбой не разрушать российские нефтяные терминалы.

Однако Украина руководствуется собственными государственными интересами.

— Могу только в общих чертах сказать: да, такое существует (просьба партнеров не бить по нефтяным терминалам РФ, — ред.). Почему это происходит? Вы, как разумный человек, тоже можете понять — это вопрос формирования цены. Но у нас своя война, — ответил Буданов на вопрос журналиста.

Руководитель ОП добавил, что подобные ситуации возникают на протяжении всего периода полномасштабной войны.

— Я с подобными вещами в разных аспектах … да и все мы сталкивались с 2022 года. Очень много этого было. Вспомните, когда были скандалы, что определённые подразделения заехали, скажем, на технике иностранного производства куда-то на территорию России; что где-то применялась оружие не так, как кому-то хотелось. Их можно понять, это их правда, но есть ещё наша правда и наш национальный интерес. И он именно такой, какой есть. Мы не прекращаем, — подчеркнул Буданов.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа сообщила украинскому правительству, что атаки украинских дронов на российский нефтяной объект в Чёрном море в конце 2025 года сказались на американских инвестициях в Казахстане.

Источник : Укрінформ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.