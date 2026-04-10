Керівник Офісу президента Кирило Буданов, який є головним переговірником України з Росією, заявив, що бачить прогрес у напрямку можливої мирної угоди з Кремлем.

За його словами, врегулювання війни може не зайняти багато часу.

Про це Буданов сказав в інтерв’ю Bloomberg.

Зараз дивляться

Буданов заявив про прогрес у мирних переговорах

Попри те що переговори щодо припинення війни дали небагато результатів, Буданов налаштований оптимістично.

Він зазначив, що процес рухається до укладення угоди. Керівник ОП також заявив, що, на його думку, Росія прагне завершення війни.

– Усі вони розуміють, що війна має закінчитися. Ось чому вони ведуть переговори. Я не думаю, що це займе багато часу, – сказав Буданов.

Він визнав, що досі обидві сторони займали “максималістські” позиції у переговорах за посередництва США, але висловив переконання, що вони наблизяться одна до одної для пошуку компромісу.

На думку Буданова, Росія має стимул для укладення угоди.

– На відміну від нас, вони витрачають власні кошти. Це величезні суми – вже у трильйонах, – сказав він.

Керівник ОП відмовився розкривати, яким може бути можливий компроміс щодо територій, які залишаються найскладнішим питанням переговорів.

– Остаточного рішення ще не ухвалено. Але, в принципі, зараз усі чітко розуміють межі того, що є прийнятним. Це величезний прогрес, – сказав він.

На думку Буданова, важливим досягненням мирного процесу стало залучення адміністрації президента США Дональда Трампа як посередника.

Візит до України Віткоффа і Кушнера

Він зазначив, що Україна очікує візиту головних посланців Білого дому – Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

Вони можуть очолити американську делегацію, яка відвідає Київ, імовірно, наступного тижня. Це може стати їхнім першим візитом з початку війни.

Коментуючи інформацію про зростання світових цін на нафту у відповідь на американо-ізраїльську війну в Ірані, Буданов зазначив, що це дало Володимиру Путіну додаткові доходи для фінансування війни проти України.

При цьому він наголосив, що ця перевага може бути короткочасною, оскільки бойові дії в Ірані можуть незабаром завершитися.

Буданов також визнав, що Росія не має проблем із чисельністю військ. За його словами, у разі потреби країна може мобілізувати потенційний резерв у 23,5 млн осіб, що значно перевищує можливості України.

– Це оцінка з часів, коли я був керівником військової розвідки, заснована на звіті, підготовленому наприкінці 2025 року щодо мобілізаційного потенціалу Росії для Путіна, – сказав глава ОП. – Я читав його в оригіналі. Ні, проблем немає і не буде у найближчі роки.

На запитання про можливий розвиток подій у разі відсутності домовленостей з Росією Буданов відповів:

– Ви думаєте, що існує якась чарівна паличка? Є лише два варіанти – війна або мир. Не просто продовження війни, а продовження переговорів. Якщо вони на це погодяться. Бо можуть і не погодитися.

Учора Кирило Буданов заявив, що удари по російських нафтових терміналах впливають на переговорний процес і що буде “багато нового” з боку Росії на наступних переговорах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.