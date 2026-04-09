Специальный представитель диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев в настоящее время находится в США и встречается с членами администрации президента Дональда Трампа для обсуждения мирного соглашения по Украине и экономического сотрудничества США и РФ.

Об этом сообщили Reuters осведомленные источники.

Встреча Дмитриева и администрации Трампа в США

Визит проходит накануне решения США о том, продлевать ли ослабление санкций на российскую нефть, которое истекает 11 апреля.

Сейчас смотрят

Эта тема может быть среди других в повестке дня во время встречи.

Соединенные Штаты ввели 30-дневное исключение из санкций. Он позволяет странам покупать подсанкционную российскую нефть и нефтепродукты, которые в настоящее время застряли в море.

Этот шаг министр финансов Скотт Бессент назвал мерой для стабилизации глобальных энергетических рынков, расшатанных войной в Иране.

Ослабление санкций произошло после телефонного разговора между Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным 9 марта.

После этого Дмитриев совершил визит в США, где обсуждал энергетический кризис с американской делегацией.

В состав делегации входили специальный представитель Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.