В понедельник, 9 марта, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление помощника главы Кремля Юрия Ушакова.

Разговор Трампа и Путина 9 марта: детали

По словам Ушакова, телефонный разговор состоялся вечером 9 марта. Он отметил, что он носил “деловой, откровенный и конструктивный характер”.

Это первый разговор Путина и Трампа более чем за два месяца. Также это первый известный контакт между ними после начала атаки США и Израиля на Иран.

Сообщается, что во время разговора стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана и переговорный процесс по завершению войны в Украине.

По данным российских СМИ, телефонный звонок якобы состоялся по инициативе президента США.

Российские СМИ пишут, что лидеры провели “предметный и полезный обмен мнениями” по событиям в Иране. Кроме того, они затронули вопросы, связанные с ситуацией в Венесуэле.

Напомним, 22 января состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с посланцами США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Во время встречи стороны обсуждали мирный план, направленный на прекращение войны России против Украины.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что главным препятствием для завершения войны между Украиной и Россией является сильная вражда между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

