Спеціальний представник диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв наразі перебуває у США і ‌зустрічається з членами адміністрації президента Дональда Трампа для обговорень мирної угоди щодо України та економічного співробітництва США і РФ.

Про це повідомили Reuters обізнані джерела.

Візит відбувається напередодні рішення США щодо того, чи продовжувати послаблення санкцій на російську нафту, яке закінчується 11 квітня.

Ця тема може бути серед інших на порядку денному під час зустрічі.

Сполучені Штати запровадили 30-денний виняток із санкцій. Він дозволяє країнам купувати підсанкційну російську нафту та нафтопродукти, які наразі ‌застрягли ⁠у морі.

Цей крок міністр фінансів Скотт Бессент назвав заходом для стабілізації глобальних енергетичних ринків, розхитаних війною в Ірані.

Послаблення санкцій відбулося після телефонної розмови між Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним 9 березня.

Після цього Дмитрієв здійснив візит до США, де обговорював енергетичну кризу з американською делегацією.

Тоді до складу делегації входили спеціальний представник Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер.

