Президент США Дональд Трамп требует от Ирана немедленно прекратить взимание платы с нефтяных танкеров за прохождение через Ормузский пролив.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, сообщает CNN.

Взимание платы за прохождение Ормузского пролива: что известно

Американский лидер отреагировал на информацию о том, что Иран начал взимать плату с судов, которые проходят через стратегически важный Ормузский пролив.

Сейчас смотрят

— Есть сообщения о том, что Иран взимает плату с танкеров… им лучше этого не делать, а если делают, то лучше прекратить это немедленно, — заявил Трамп.

В следующем посте он обвинил Тегеран в невыполнении договоренностей.

— Иран очень плохо, а кто-то бы сказал — позорно выполняет свои обязательства… Это не та сделка, которую мы заключили, — подчеркнул президент США.

Напомним, что Иран вместе с Оманом планировал ввести транзитные сборы для судов, которые проходят через Ормузский пролив во время двухнедельного перемирия.

По данным CNN, сумма таких платежей может достигать $2 млн за одно судно. Иранские источники отмечают, что средства планируют направить на восстановление инфраструктуры.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.