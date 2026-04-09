Все американские корабли, самолеты и военный персонал будут оставаться в Иране и вокруг него, “пока не будет полностью выполнено достигнутое реальное соглашение”, заявил президент США Дональд Трамп.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Трамп пригрозил Ирану новыми атаками, которые будут “лучше и сильнее”, если Тегеран не будет выполнять условия договоренности о двухнедельном прекращении огня,

— Если по какой-то причине этого не будет, что очень маловероятно, тогда “начинается стрельба” — масштабнее, лучше и сильнее, чем кто-либо видел раньше. Это было договорено давно, и при всей фальшивой риторике об обратном – никакого ядерного оружия, и Ормузский пролив будет открытым и безопасным. Тем временем наша большая армия готовится и отдыхает, с нетерпением ожидая своего следующего завоевания, — добавил он.

Незадолго до этого Трамп написал, что опубликованные сообщения о 10-пунктовом мирном плане Ирана были “полностью фальшивыми”.

Напомним, что 8 апреля Трамп сообщил, что США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня.

Вчера в Белом доме сообщили, что уже 11 апреля в Исламабад для переговоров с Ираном отправится Джей Ди Вэнс, Стив Уиткофф, а также Джаред Кушнер.

