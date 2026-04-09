Трамп пригрозил Ирану новыми атаками в случае нарушения перемирия
- Президент Дональд Трамп заявил, что американские войска и техника будут оставаться в регионе вокруг Ирана до полного выполнения условий договоренностей.
- Он предупредил Тегеран о возможных новых, еще более масштабных ударах в случае нарушения соглашения о прекращении огня.
- В то же время, Трамп назвал сообщения о 10-пунктовом мирном плане Ирана недостоверными и подтвердил подготовку новых переговоров.
Все американские корабли, самолеты и военный персонал будут оставаться в Иране и вокруг него, “пока не будет полностью выполнено достигнутое реальное соглашение”, заявил президент США Дональд Трамп.
Об этом он написал в соцсети Truth Social.
Новое заявление Трампа относительно Ирана
Трамп пригрозил Ирану новыми атаками, которые будут “лучше и сильнее”, если Тегеран не будет выполнять условия договоренности о двухнедельном прекращении огня,
— Если по какой-то причине этого не будет, что очень маловероятно, тогда “начинается стрельба” — масштабнее, лучше и сильнее, чем кто-либо видел раньше. Это было договорено давно, и при всей фальшивой риторике об обратном – никакого ядерного оружия, и Ормузский пролив будет открытым и безопасным. Тем временем наша большая армия готовится и отдыхает, с нетерпением ожидая своего следующего завоевания, — добавил он.
Незадолго до этого Трамп написал, что опубликованные сообщения о 10-пунктовом мирном плане Ирана были “полностью фальшивыми”.
Напомним, что 8 апреля Трамп сообщил, что США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня.
Вчера в Белом доме сообщили, что уже 11 апреля в Исламабад для переговоров с Ираном отправится Джей Ди Вэнс, Стив Уиткофф, а также Джаред Кушнер.