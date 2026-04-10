Президент США Дональд Трамп вимагає від Ірану негайно припинити стягування плати з нафтових танкерів за проходження через Ормузьку протоку.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє CNN.

Стягнення плати за проходження Ормузької протоки: що відомо

Американський лідер відреагував на інформацію про те, що Іран почав стягувати плату з суден, які проходять через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

— Є повідомлення про те, що Іран стягує плату з танкерів… їм краще цього не робити, а якщо роблять, то краще припинити це негайно, — заявив Трамп.

У наступному дописі він звинуватив Тегеран у невиконанні домовленостей.

— Іран дуже погано, а хтось би сказав — ганебно виконує свої зобов’язання… Це не та угода, яку ми уклали, — наголосив президент США.

Нагадаємо, що Іран разом з Оманом планував запровадити транзитні збори для суден, які проходять через Ормузьку протоку під час двотижневого перемир’я.

За даними CNN, сума таких платежів може сягати $2 млн за одне судно. Іранські джерела зазначають, що кошти планують спрямувати на відновлення інфраструктури.

