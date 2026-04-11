В ночь на 11 апреля Россия подверглась атаке беспилотников сразу в нескольких регионах. Взрывы прогремели в Краснодарском крае и Твери.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA и российские СМИ.

Взрывы в РФ 11 апреля: что известно

В частности, в Краснодарском крае взрывы прогремели в Геленджике и Крымском районе.

Сейчас смотрят

Очевидцы сообщали о ярких вспышках в небе со стороны Черного моря около третьего часа ночи.

В то же время атака была зафиксирована и в Твери. Местные жители сообщали как минимум о трех взрывах над городом.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, в этом городе находятся объекты хранения топлива, которые могли стать целью ударов.

Согласно анализу видео очевидцев, опубликованных в сети, зафиксированное возгорание в Твери, вероятно, возникло в районе нефтебазы Тверьнефтепродукт.

Это предприятие является дочерней структурой российской нефтяной компании Сургутнефтегаз.

Официально российские власти информацию о взрывах в городе не комментировали.

В Краснодарском крае, по данным российских источников, беспилотники поразили Крымскую линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС).

Этот объект входит в систему транспортировки нефти и обеспечивает её перекачку в порт Новороссийска, а также на Ильский и Афипский нефтеперерабатывающие заводы.

По словам Коваленко, эту станцию атакуют уже второй раз за последнюю неделю.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.