Взрывы в РФ: атакованы нефтепроводная станция Крымская и нефтебаза в Твери
- В РФ ночью прогремели взрывы в нескольких регионах.
- В Краснодарском крае атакована станция Крымская.
- В Твери зафиксировано как минимум три взрыва.
В ночь на 11 апреля Россия подверглась атаке беспилотников сразу в нескольких регионах. Взрывы прогремели в Краснодарском крае и Твери.
Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA и российские СМИ.
Взрывы в РФ 11 апреля: что известно
В частности, в Краснодарском крае взрывы прогремели в Геленджике и Крымском районе.
Очевидцы сообщали о ярких вспышках в небе со стороны Черного моря около третьего часа ночи.
В то же время атака была зафиксирована и в Твери. Местные жители сообщали как минимум о трех взрывах над городом.
По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, в этом городе находятся объекты хранения топлива, которые могли стать целью ударов.
Согласно анализу видео очевидцев, опубликованных в сети, зафиксированное возгорание в Твери, вероятно, возникло в районе нефтебазы Тверьнефтепродукт.
Это предприятие является дочерней структурой российской нефтяной компании Сургутнефтегаз.
Официально российские власти информацию о взрывах в городе не комментировали.
В Краснодарском крае, по данным российских источников, беспилотники поразили Крымскую линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС).
Этот объект входит в систему транспортировки нефти и обеспечивает её перекачку в порт Новороссийска, а также на Ильский и Афипский нефтеперерабатывающие заводы.
По словам Коваленко, эту станцию атакуют уже второй раз за последнюю неделю.