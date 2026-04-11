У ніч на 11 квітня Росія зазнала атаки безпілотників одразу в кількох регіонах. Вибухи пролунали в Краснодарському краї та Твері.

Про це повідомля’ Telegram-канал ASTRA та російські ЗМІ.

Зокрема у Краснодарському краї вибухи лунали в Геленджику та Кримському районі.

Очевидці повідомляли про яскраві спалахи в небі з боку Чорного моря близько третьої ночі.

Водночас атака була зафіксована і в Твері. Місцеві жителі повідомляли щонайменше про три вибухи над містом.

За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, у цьому місті є об’єкти зберігання пального, які могли стати ціллю ударів.

Згідно з аналізом відео очевидців, оприлюднених у мережі, зафіксоване заграва у Твері, ймовірно, виникло в районі нафтобази Тверьнефтепродукт.

Це підприємство є дочірньою структурою російської нафтової компанії Сургутнефтегаз.

Офіційно російська влада інформацію про вибухи в місті не коментувала.

У Краснодарському краї, за даними російських джерел, безпілотники уразили Кримську лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛПДС).

Цей об’єкт входить до системи транспортування нафти та забезпечує її перекачування до порту Новоросійська, а також до Ільського й Афіпського нафтопереробних заводів.

За словами Коваленка, цю станцію атакують уже вдруге за останній тиждень.

