Вибухи у РФ: атаковано нафтопровідну станцію Кримська і нафтобазу в Твері
- У РФ вночі пролунали вибухи в кількох регіонах.
- У Краснодарському краї атаковано станцію Кримська.
- У Твері зафіксовано щонайменше три вибухи.
У ніч на 11 квітня Росія зазнала атаки безпілотників одразу в кількох регіонах. Вибухи пролунали в Краснодарському краї та Твері.
Про це повідомля’ Telegram-канал ASTRA та російські ЗМІ.
Вибухи у РФ 11 квітня: що відомо
Зокрема у Краснодарському краї вибухи лунали в Геленджику та Кримському районі.
Очевидці повідомляли про яскраві спалахи в небі з боку Чорного моря близько третьої ночі.
Водночас атака була зафіксована і в Твері. Місцеві жителі повідомляли щонайменше про три вибухи над містом.
За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, у цьому місті є об’єкти зберігання пального, які могли стати ціллю ударів.
Згідно з аналізом відео очевидців, оприлюднених у мережі, зафіксоване заграва у Твері, ймовірно, виникло в районі нафтобази Тверьнефтепродукт.
Це підприємство є дочірньою структурою російської нафтової компанії Сургутнефтегаз.
Офіційно російська влада інформацію про вибухи в місті не коментувала.
У Краснодарському краї, за даними російських джерел, безпілотники уразили Кримську лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛПДС).
Цей об’єкт входить до системи транспортування нафти та забезпечує її перекачування до порту Новоросійська, а також до Ільського й Афіпського нафтопереробних заводів.
За словами Коваленка, цю станцію атакують уже вдруге за останній тиждень.