В течение 48 часов на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей Силы беспилотных систем поразили шесть единиц зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций российских войск.

Украинские дроны за двое суток уничтожили 6 российских установок ПВО

Как сообщил командир сил беспилотных систем Роберт Бровди, оперативная глубина поражений составила от 46 до 160 км от линии боевого столкновения. По его словам, беспилотники применили боевые части массой более 10 кг.

— Птицы СБС вынесли 6 единиц ЗРК и РЛС из системы российской ПВО за 48 часов, средствами middle strike в оперативной глубине оккупированных территорий Донецкой и Запорожской областей, — написал Бровди в Telegram.

Вот такой секстет-ансамбль:

ЗРК ТОР (Мариупольский р-н, Донецкая обл., ВОТ);

РЛС ВИТЯЗЬ 50Н6Е (Мариупольский р-н, Донецкая обл., ВОТ);

ЗРК БУК (Пологовский р-н, Запорожская обл., ВОТ);

ЗРК БУК М1 (Волновский р-н, Донецкая обл., ВОТ);

ЗРК СТРЕЛА-10 (Пологовский р-н, Запорожская обл, ВОТ);

ЗРК ТОР М2 (Пологовский р-н, Запорожская обл, ВОТ).

К слову, в ночь на 28 декабря дроны ВСУ поразили РЛС Валдай, пункт управления и базу МБЭК в Черноморске, что в оккупированном Крыму.