Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что он “не боится” главу Штатов Дональда Трампа и его угроз “захватить” его страну.

В развернутом интервью для NBC, которое цитирует издание Politico, Диас-Канель заявил, что Куба готова бороться в случае вторжения США, и что он сам готов умереть за свою страну.

– Я не боюсь. Я готов отдать свою жизнь за революцию, – сказал он.

Сейчас смотрят

Диас-Канель отметил, что Куба не хочет войны, и добавил, что не верит, что “чувствительный” американский народ поддержит вторжение на небольшой остров, расположенный всего в 90 милях от побережья Флориды.

Однако, если такое произойдет, отметил президент Кубы, это приведет к “очень высоким расходам для каждой стороны”.

– Если это (вторжение США на Кубу, – Ред.) произойдет, то будут бои, будет борьба, и мы будем защищаться, а если нам нужно будет умереть, мы умрем, потому что, как поется в нашем национальном гимне: “Умереть за родину – это жить”, – добавил он.

Как напоминает Politico, США ранее выдвинули ключевые требования к кубинскому правительству, в частности, относительно освобождения политических заключенных, назначение многопартийных выборов и признание профсоюзов и свободной прессы. Но Диас-Канель не согласился выполнить ни одно из этих требований.

Напомним, что Дональд Трамп неоднократно говорил о “захвате” Кубы, отмечая сложную экономическую ситуацию в этой стране. А в марте ситуация обострилась.

Так, 10 марта президент США заявил, что Куба должна согласиться на “дружеское поглощение” Соединенными Штатами или столкнуться с “недружественным” вариантом развития событий.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.