Президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що він “не боїться” голову Штатів Дональда Трампа та його погроз “захопити” його країну.

У розгорнутому інтерв’ю для NBC, яке цитує видання Politico, Діас-Канель заявив, що Куба готова боротися у разі вторгнення США, і що він сам готовий померти за свою країну.

– Я не боюся. Я готовий віддати своє життя за революцію, – сказав він.

Діас-Канель зазначив, що Куба не хоче війни, і додав, що не вірить, що “чутливий” американський народ підтримає вторгнення на невеликий острів, розташований лише за 90 миль від узбережжя Флориди.

Проте якщо таке станеться, зауважив президент Куби, це призведе до “дуже високих витрат для кожної сторони”.

– Якщо це (вторгнення США на Кубу, – Ред.) станеться, то будуть бої, буде боротьба, і ми будемо захищатися, а якщо нам потрібно буде померти, ми помремо, бо, як співається в нашому національному гімні: “Померти за батьківщину — це жити”, – додав він.

Як нагадує Politico, США раніше висунули ключові вимоги до кубинського уряду, зокрема звільнення політичних в’язнів, призначення багатопартійних виборів та визнання профспілок і вільної преси. Але Діас-Канель не зобов’язався виконувати жодну з цих вимог.

Нагадаємо, що Дональд Трамп неодноразово говорив про “захоплення” Куби, відзначаючи складну економічну ситуацію у цій країні. А у березні ситуація загострилась.

Так, 10 березня президент США заявив, що Куба має погодитися на “дружнє поглинання” Сполученими Штатами або зіткнутися з “недружнім” варіантом розвитку подій.

