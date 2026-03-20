Министерство финансов США обновило генеральную лицензию, регулирующую операции с российской нефтью и нефтепродуктами.

Новый документ устанавливает запрет на проведение сделок с участием Кубы, Ирана, Северной Кореи и временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина США.

Сейчас смотрят

— Эта генеральная лицензия не предоставляет разрешения на: любые операции с участием лица, находящегося на территории или созданного в соответствии с законодательством Исламской Республики Иран, Корейской Народно-Демократической Республики, Республики Куба, регионов Украины, подпадающих под действие указа № 14065, Крымского региона Украины, как определено в указе № 13685, или любого юридического лица, принадлежащего таким лицам, контролируемого ими или являющегося их совместным предприятием, – говорится в документе.

Решение по Кубе было принято после появления информации о танкере с российской нефтью, который направляется к острову.

Документ позволяет осуществлять операции с российской нефтью и нефтепродуктами, если они были загружены на суда до 12 марта 2026 года.

Решение принято с целью снижения давления на мировые нефтяные рынки, возникшего на фоне войны США и Израиля против Ирана.

Предыдущее смягчение санкций со стороны США касалось только закупок Индией.

Обновленная лицензия № 134A заменила предыдущий документ, действовавший в период с 12 марта по 11 апреля 2026 года, и предусматривает новые ограничения.

Генеральная лицензия определяет, что разрешенные операции включают сопровождение процессов продажи и поставки, безопасную швартовку судов, обеспечение работы экипажей, проведение аварийного ремонта, меры по защите окружающей среды, управление судами, страхование и предоставление лоцманских услуг.

Администрация Дональда Трампа в отдельных случаях рассматривает возможность ослабления санкций, чтобы предотвратить резкий рост цен на нефть.

Параллельно с шагами в отношении России министр финансов США Скотт Бессент в четверг, 19 марта, заявил, что Вашингтон изучает возможность отмены санкций в отношении части иранской нефти, которая уже находится в море.

Министерство финансов США пока не предоставило оперативного комментария по поводу изменений лицензии.

Танкер РФ, направлявшийся на Кубу, изменил курс

Танкер с дизельным топливом, который, вероятно, должен был направляться на Кубу, изменил курс и следует в Пуэрто-Кабельо, крупный порт в Венесуэле, после того как США подтвердили, что Куба не имеет права принимать российское топливо, пишет Bloomberg.

Танкер Sea Horse, который, вероятно, перевозил 200 тыс. баррелей российского газойля, ранее указывал пунктом назначения соседний Тринидад и Тобаго.

По данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, по состоянию на пятницу, 19 марта, он направлялся туда.

В прошлом месяце танкер неожиданно прервал рейс посреди Северной Атлантики из-за фактической топливной блокады острова со стороны США.

В четверг Минфин США включил Кубу в список стран, которым запрещено принимать российское топливо.

Обновленную генеральную лицензию выдали через неделю после того, как США ослабили санкции в отношении российской нефти, чтобы снизить энергетическое давление, возникшее на фоне войны, начатой против Ирана совместно с Израилем.

По данным судоходства, другой танкер, Анатолий Колодкин, продолжает движение по Атлантике в направлении порта Матансас на Кубе. Это судно станет еще одним испытанием американского сдерживания.

В пятницу, когда представителя Кремля спросили, направляется ли российская нефть на Кубу, он отказался комментировать конкретные поставки топлива.

Вместо этого, по сообщениям росСМИ, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва “поддерживает постоянный контакт с кубинским руководством” и рассматривает варианты оказания помощи Гаване в связи с ее проблемами.

Источник : Bloomberg

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.