Венгрия — “недружественная” страна: Кремль отказался поздравлять Мадьяра с победой
- Кремль официально отказался приветствовать Петера Мадьяра с победой на выборах, аргументируя это статусом Венгрии как "недружественной" страны.
- Несмотря на то, что в 2022 году Путин поздравлял Виктора Орбана в аналогичных условиях, теперь Москва акцентирует внимание на поддержке Будапештом антироссийских санкций.
Кремль не будет посылать официальное поздравление главе партии Тиса Петеру Мадьяру, поскольку Венгрия является “недружественной” страной для Российской Федерации.
Об этом заявил пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков, пишут российские издания.
Почему Кремль не будет приветствовать Мадьяра
– Мы недружественным странам поздравления не присылаем. А Венгрия – недружественная страна, она поддерживает санкции против нас, – сказал Песков.
По результатам парламентских выборов оппозиционная партия Тиса одержала уверенную победу.
Виктор Орбан признал поражение еще на этапе проработки половины голосов, а по состоянию на обед 13 апреля, после подсчета 98,9% бюллетеней, оппозиция уже гарантировала себе 138 мандатов.
Еще в апреле 2022 года Путин присылал поздравления коалиции Виктора Орбана по случаю победы на парламентских выборах, несмотря на то, что уже тогда Венгрия официально входила в список “недружественных” к РФ стран.
Список стран, которые Россия официально считает “недружественными”, прошел путь от США и Чехии в 2021 году до масштабного расширения в 2022 году. Именно после полномасштабного вторжения в Украину этот список пополнился странами-членами Европейского Союза.
Следует отметить, что Венгрия является одним из государств Евросоюза. Вскоре посол России в Венгрии Евгений Станиславов объяснил, что Венгрию включили в этот список из-за санкций.