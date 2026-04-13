Кремль не будет посылать официальное поздравление главе партии Тиса Петеру Мадьяру, поскольку Венгрия является “недружественной” страной для Российской Федерации.

Об этом заявил пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков, пишут российские издания.

Почему Кремль не будет приветствовать Мадьяра

– Мы недружественным странам поздравления не присылаем. А Венгрия – недружественная страна, она поддерживает санкции против нас, – сказал Песков.

По результатам парламентских выборов оппозиционная партия Тиса одержала уверенную победу.

Виктор Орбан признал поражение еще на этапе проработки половины голосов, а по состоянию на обед 13 апреля, после подсчета 98,9% бюллетеней, оппозиция уже гарантировала себе 138 мандатов.

Еще в апреле 2022 года Путин присылал поздравления коалиции Виктора Орбана по случаю победы на парламентских выборах, несмотря на то, что уже тогда Венгрия официально входила в список “недружественных” к РФ стран.

Список стран, которые Россия официально считает “недружественными”, прошел путь от США и Чехии в 2021 году до масштабного расширения в 2022 году. Именно после полномасштабного вторжения в Украину этот список пополнился странами-членами Европейского Союза.

Следует отметить, что Венгрия является одним из государств Евросоюза. Вскоре посол России в Венгрии Евгений Станиславов объяснил, что Венгрию включили в этот список из-за санкций.

