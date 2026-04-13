Конец эпохи Орбана: как победа Мадяра изменит отношения с Украиной

В Венгрии на парламентских выборах оппозиционная партия Тиса Петера Мадяра одержала победу, опередив партию Виктора Орбана Фидес. Оппозиция получила более двух третей мест в венгерском парламенте, что позволяет ей менять конституцию и полностью переформатировать политическую систему страны.

Факты ICTV спросили у главы правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимира Фесенко о том, как победа Петера Мадяра на парламентских выборах в Венгрии повлияет на Украину.

Победа Мадяра на выборах в Венгрии 2026: что изменится для Украины

По мнению Владимира Фесенко, чтобы понять реальное положение дел, следует смотреть глубже: на политические интересы самого Мадяра, позицию Европейского Союза и внутреннюю ситуацию в Венгрии.

– Что касается Украины? Два тезиса, на которые нужно обратить внимание. Они должны быть для нас ключевыми. Во-первых, Мадяр не будет и не может быть проукраинским премьером. Наша огромная ошибка, когда мы оцениваем любых зарубежных политиков через призму: они проукраинские или антиукраинские, – считает Фесенко.

По словам политолога, большинство зарубежных лидеров (вероятно, практически все) защищают интересы своей страны. Безусловно, Мадяр будет в первую очередь исходить из собственных политических и интересов своей страны, а не Украины, убежден он.

– Многие критики говорят, мол, он же выходец из партии Фидес. Да, он – человек с консервативными воззрениями, некий умеренный венгерский националист. Но он критик Орбана – это важно, – сказал Фесенко.

Как отметил политолог, Орбан был агрессивным и антиукраинским лидером. Он обратил внимание, что Мадяр не будет проукраинским, но он не будет и антиукраинским, что важно для Украины.

Победа Мадяра на выборах в Венгрии 2026 года: вступление Украины в ЕС

– Говорят, что он против ускоренного вступления Украины в Европейский Союз. Да, но я напомню, что сейчас и руководство Европейского Союза не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС, – сказал Фесенко.

По мнению политолога, этот тезис не имеет никакого значения сейчас, потому что вступление Украины в ЕС в 2027 году не состоится по объективным причинам. Этот шаг сейчас не поддерживают большинство европейских лидеров, поэтому такой аргумент не важен, подчеркнул эксперт.

Фесенко обратил внимание на заявления о том, что Мадяр выступает против продажи оружия Украине. По его словам, Венгрия как поставщик вооружения никогда не была приоритетом для Украины, поэтому эта позиция не имеет стратегического значения.

— Как-то мы обходились без венгерского оружия. Посему этот аргумент связан с особенностью венгерской политической конъюнктуры. Он имеет относительное значение, но не критично для нас. Этот аргумент, якобы характеризующий антиукраинские взгляды Мадяра, тоже не имеет значения, – сказал политолог.

Однако важно то, что Петер Мадяр был в Украине в 2024 году, в частности в Буче, а также почтил память погибших украинских воинов.

Кроме того, у венгерского политика нет агрессивного антиукраинства, как у Орбана. Также Мадяр достаточно критично относится к Российской Федерации, отметил Фесенко.

– Лозунг, раздававшийся на оппозиционных митингах, “россияне домой” – это важно. Мадяр не будет антироссийским, он прагматик, будет договариваться о российских энергиях. Но то, что он не будет проводить такую ​​же пророссийскую политику, как Орбан, – это с высокой вероятностью, потому что этого не хотят его избиратели, – отметил эксперт.

По его мнению, победа Мадяра — прежде всего поражение антиевропейского курса Орбана. Избиратели голосовали не столько за новую программу, сколько стремясь к политическим изменениям, считает Фесенко.

– Это значительная часть людей, имеющих другие идеологические взгляды, чем Мадяр. В частности люди с либеральными и левыми взглядами. Главный мотив – против Орбана. Именно поэтому они голосовали не столько за Мадяра, сколько против Орбана, – сказал он.

По словам Фесенко, фактически Мадяр стал предпосылкой отстранения Орбана от власти, а также консолидации всех антиорбановских сил. По его мнению, Мадяр понимает, что объединяет широкую антиорбановскую коалицию, поэтому он будет гибким и будет искать баланс интересов, а не проводить агрессивную антиевропейскую и антиукраинскую политику, как было с Орбаном.

Победа Мадяра на выборах в Венгрии 2026: €90 млрд для Украины

— Для нас важно сейчас, чтобы Мадяр, в отличие от Орбана, способствовал разблокированию решения о €90 млрд финансовой помощи для Украины и 20-м пакет санкций против России, — обратил внимание Фесенко.

Скорее всего, это произойдет, предположил политолог, потому что в этом заинтересованы страны-члены Европейского Союза. По его словам, это должно быть проявлением взаимоприемлемых решений, важных для ЕС.

– Но таких решений, которые разблокируют предоставление финансовых средств для нового венгерского правительства. Я считаю, что Мадяр не будет проукраинским лидером. Несмотря на это, он не станет антиукраинским лидером. Его победа, а главное – поражение Орбана, создает положительные предпосылки для постепенной нормализации двусторонних отношений между Украиной и Венгрией, – резюмировал Владимир Фесенко.

