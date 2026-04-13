Кремль не надсилатиме офіційне привітання очільнику партії Тиса Петеру Мадяру, оскільки Угорщина є “недружньою” країною для Російської Федерації.

Про це заявив прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков, пишуть російські видання.

Чому Кремль не вітатиме Мадяра

– Ми недружнім країнам вітання не надсилаємо. А Угорщина — недружня країна, вона підтримує санкції проти нас, — сказав Пєсков.

За результатами парламентських виборів опозиційна партія Тиса здобула впевнену перемогу.

Віктор Орбан визнав поразку ще на етапі опрацювання половини голосів, а станом на обід 13 квітня, після підрахунку 98,9% бюлетенів, опозиція вже гарантувала собі 138 мандатів.

Ще у квітні 2022 року Путін надсилав вітання коаліції Віктора Орбана з нагоди перемоги на парламентських виборах, попри те, що вже тоді Угорщина офіційно входила до списку “недружніх” до РФ країн.

Список країн, які Росія офіційно вважає “недружніми”, пройшов шлях від США та Чехії у 2021 році до масштабного розширення у 2022 ррці. Саме після повномасштабного вторгнення до України цей перелік поповнився країнами-членами Європейського Союзу.

Варто зазначити, що Угорщина є однією з держав Євросоюзу. Згодом посол Росії в Угорщині Євген Станіславов пояснив, що Угорщину включили до цього списку через санкції.

