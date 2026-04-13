В Угорщині на парламентських виборах 12 квітня партія Петера Мадяра Тиса здобула переконливу перемогу, обійшовши політичну силу чинного прем’єра країни Віктора Орбана Фідес.

Петер Мадяр відношення до України має неоднозначне. Отже, чи підтримує майбутній прем’єр Петер Мадяр Україну чи ні, його заяви, а також про політичний курс угорського політика – читайте на Фактах ICTV.

Результати виборів в Угорщині

Опозиційна партія Тиса здобула конституційну більшість на парламентських виборах 12 квітня, набравши понад 69% голосів та здобувши 138 зі 199 мандатів в угорському парламенті.

Так, до нового складу парламенту проходять три політичні сили:

Тиса на чолі з Петером Мадяром — 69,35% голосів і 138 мандатів (для конституційної більшості потрібно 133);

Фідес під керівництвом Віктора Орбана — 27,64% і 55 місць;

Наша батьківщина на чолі з Ласло Тороцкаєм — 3,02% і 6 мандатів.

Петер Мадяр: позиція щодо війни в Україні

Угорського політика, не зважачи на те, що він визнає Росію агресором, не можна назвати однозначно проукраїнським політиком. Оскільки Петер Мадяр виступає проти постачання угорської зброї та швидкого вступу України до ЄС і НАТО.

Водночас він пообіцяв винести це питання на референдум, а це може уповільнити процес зближення з Європейським Союзом.

Крім того, Петер Мадяр також не підтримує швидкого припинення закупівлі російських енергоносіїв, натомість пропонуючи зробити це до 2035 року.

Водночас, як пише видання Politico, попри стриману позицію, Мадяр, імовірно, розблокує допомогу Україні від ЄС, проти виділення якої виступав Віктор Орбан. Але і це не заради України, а щоб налагодити відносини з Брюсселем.

Петер Мадяр про Україну

У виступах Мадяра щодо України лунали заяви різної тональності. Так, на початку своєї кампанії він говорив про те, що напад спровокували “американські ракетні установки”.

Також він називав можливий вступ України до ЄС “ескалацією війни”, а потенційне запрошення України до НАТО – “початком третьої світової”.

Однак вже після свого візиту до України, який відбувся якраз під час обстрілу дитячої лікарні Охматдит у липні 2024 року, Мадяр все ж таки визнав дії Росії як агресію.

Він на своїй сторінці у Facebook спростував свої слова, назвавши РФ агресором та заявив, що саме Путін почав цю війну і може її закінчити. Крім того, угорський політик визнав захист Україною своєї території виправданим та нагадав про порушення Росією гарантій безпеки, наданих нашій державі.

Водночас майбутній прем’єр Петер Мадяр заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з главою Кремля Володимиром Путіним.

– Якщо потрібно, ми будемо вести переговори, але ми не станемо друзями, – заявив він, пише угорське видання Nepszava.

Що відомо про Мадяра та його політичний курс

Ще рік тому угорський політик і юрист за освітою Петер Мадяр залишався маловідомим для широкої аудиторії й працював у державних структурах, пов’язаних із владою, зокрема у МЗС в адміністрації Орбана у 2010 році.

Остаточно угорський політик порвав із партією Фідес лише у 2024 році. Спочатку Мадяр створив громадський рух, який організував масові антиурядові протести, а згодом очолив політичну силу Тиса.

Його партія стала найсильнішою опозицією після виборів до Європарламенту 2024 року.

Угорський політик заявляв, що новий уряд зосередиться на реальних проблемах угорців, а не на зовнішньополітичних іграх.

Так, Мадяр планує боротися з корупцією, розблокувати заморожені мільярди євро від ЄС, ввести податки для найбагатших та реформувати систему охорони здоров’я.

