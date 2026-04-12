Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Петера Мадяра и его партию Тиса с победой на парламентских выборах в Венгрии.

Об этом он сообщил в Telegram.

Зеленский поздравил Мадяра с победой

— Поздравляю Петера Мадяра и партию TISZA с убедительной победой. Важно, когда побеждает конструктивный подход. Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе, и мы готовы развивать сотрудничество с Венгрией, — написал Зеленский.

Президент также отметил, что Украина готова к встречам и совместной конструктивной работе “на благо обоих народов, а также ради мира, безопасности и стабильности в Европе”.

Что известно о выборах в Венгрии

Напомним, в субботу, 12 апреля, в Венгрии состоялись парламентские выборы.

По состоянию на 00:30 подсчет голосов еще продолжается. После обработки более 90% бюллетеней оппозиционная партия Тиса во главе с Петером Мадяром побеждает с отрывом и получает конституционное большинство в парламенте — 138 мандатов из 199.

Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который возглавляет партию Фидес, уже признал поражение и поздравил Петера Мадяра с победой.

– Ответственность и возможность управления не были предоставлены нам. Я поздравил победившую партию. Мы продолжим служить нашей стране и венгерскому народу, – заявил Орбан в комментарии венгерским СМИ.

