Папа Римский раскритиковал лидеров, тратящих миллиарды на войны, и заявил, что мир “опустошает горстка тиранов”.

Об этом говорится в заявлении, которое публикует Sky News.

О чем говорится в критике Папы Римского

Отмечается, что в преддверии этих резких заявлений президент США Дональд Трамп выразил возмущение в сторону понтифика в социальных сетях.

В ответ Лев, первый папа Римский из США, раскритиковал лидеров, использовавших религиозный язык для оправдания войн, и призвал к “решительному изменению курса”.

– Владельцы войны делают вид, что не знают, что для разрушения нужно лишь мгновение, однако часто целой жизни недостаточно для восстановления. Они закрывают глаза на то, что миллиарды долларов тратятся на убийства и разрушения, однако ресурсы, необходимые для исцеления, образования и восстановления, нигде не находят, подчеркнул он.

Ссора между Папой и Трампом возникла ссора после того, как президент США заявил, что понтифику “нужно взять себя в руки” и что он “очень слабый”.

Однако следует отметить, что в сегодняшних заявлениях понтифик не называл конкретных имен.

Напомним, на католическую Пасху Папа Римский призвал лидеров сложить оружие и прекратить воевать.

