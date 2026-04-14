У США відбудуться прямі переговори між представниками Ізраїлю та Лівану — це буде найвища зустріч між країнами з 1993 року.

Про це повідомляють Axios з посиланням на джерела, знайомі з підготовкою зустрічі.

Переговори Ізраїлю та Лівану: що відомо

У Вашингтоні відбудеться зустріч послів Ізраїлю та Лівану під егідою держсекретаря США Марко Рубіо.

Ключовою темою зустрічі стане можливість припинення вогню між Ізраїлем і пов’язаним з Іраном угрупованням Хезболла.

Також сторони розглянуть варіанти довгострокового роззброєння угруповання та перспективу укладення мирної угоди між Ізраїлем і Ліваном.

Окрему увагу приділять гарантіям безпеки на північному кордоні Ізраїлю та відновленню повного суверенітету Лівану над своєю територією.

Напередодні прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про готовність перейти до прямих переговорів із Ліваном.

Це відбулося на тлі ескалації бойових дій, зокрема масованих ударів по території Лівану та загроз для регіональної безпеки.

Водночас у США наголошували, що домовленості про припинення вогню з Іраном не поширюються на ситуацію в Лівані.

За словами віцепрезидента Джей Ді Венса, Вашингтон не обіцяв припинення бойових дій у цьому регіоні в межах угод із Тегераном.

