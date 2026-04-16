Президент США Дональд Трамп оголосив про 10-денне припинення вогню в Лівані, яке, за його словами, набуде чинності о 17:00 за східним часом у четвер.

Заява пролунала після окремих телефонних розмов Трампа з президентом Лівану Джозефом Ауном та прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, пише CNN.

Зазначається, що підтримувана Іраном Хезболла пообіцяла дотримуватиметься угоди про припинення вогню, якщо Ізраїль припинить свої атаки.

Водночас Тегеран заявив, що продовження бомбардувань Ізраїлем іранської маріонеткової групи порушує режим припинення вогню та загрожує крихкому перемир’ю зі США.

США та Ізраїль, своєю чергою, наполягають на тому, що Ліван ніколи не був частиною двотижневого припинення вогню з Іраном.

Водночас за лаштунками чиновники Трампа працюють над тим, щоб Ізраїль відмовився від наступу, повідомляють журналісти.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльські війська не виведуть з південного Лівану, навіть попри перемир’я, а провідний чиновник Хезболли попередив, що угруповання залишає за собою право відповідати на напади на себе.

Американський лідер Дональд Трамп наголошує, що його наразі “дуже захоплює” перспектива зустрічі представників Ізраїля та Лівану у Білому домі.

На його думку, сторони зможуть досягти мирної угоди протягом “наступного тижня або двох”.

Запрошення Трампа пролунало невдовзі після того, як Ізраїль та Ліван домовилися про 10-денне припинення вогню, яке він назвав “дуже гарним маленьким пакетом приблизно на тиждень”.

Нагадаємо, 14 квітня стало відомо, що у США запланували прямі переговори між представниками Ізраїлю та Лівану – це буде найвища зустріч між країнами з 1993 року.

