Словакия в ближайшие дни подаст иск с целью оспаривания решения Европейского Союза о запрете импорта российского газа, принятого квалифицированным большинством.

Об этом заявил в пятницу, 17 апреля, премьер-министр Роберт Фицо, пишет Reuters.

Иск Словакии против ЕС: что известно

По словам Фицо, иск будет подан в Суд Европейского Союза.

Сейчас смотрят

Запрет на импорт российского газа, который планируют ввести до конца 2027 года, был одобрен усиленным большинством стран, что позволило ЕС преодолеть сопротивление Словакии и Венгрии при утверждении этой меры ранее в этом году.

— По мнению правительства Словакии, это является явным нарушением всех принципов, на которых основываются договоры ЕС, — сказал Фицо.

Он добавил, что решения по санкциям и вопросам внешней политики должны приниматься единогласно.

Венгрия уже подала иск против этого запрета. Словакия ранее заявляла, что сделает то же самое. Фицо отметил, что правительство подаст иск к крайнему сроку — 27 апреля.

Обе страны сохраняют поставки российского газа, несмотря на усилия ЕС прекратить зависимость блока от российских энергоносителей и сократить финансирование войны Москвы против Украины.

Напомним, в декабре министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Словакия и Венгрия планируют подать иск в Европейский суд из-за договоренности ЕС постепенно отказаться от импорта российского газа и нефти.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.