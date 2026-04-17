Словаччина у найближчі дні подасть позов з метою оскарження рішення Європейського Союзу про заборону імпорту російського газу, ухвалене кваліфікованою більшістю.

Про це заявив у п’ятницю, 17 квітня, прем’єр-міністр Роберт Фіцо, пише Reuters.

Позов Словаччини проти ЄС: що відомо

За словами Фіцо, позов буде подано до Суду Євросоюзу.

Заборону на імпорт російського газу, яку планують запровадити до кінця 2027 року, було схвалено посиленою більшістю країн, що дозволило ЄС подолати опір Словаччини та Угорщини під час затвердження цього заходу раніше цього року.

– На думку уряду Словаччини, це є явним порушенням усіх принципів, на яких ґрунтуються договори ЄС, – сказав Фіцо.

Він додав, що рішення щодо санкцій і питань зовнішньої політики мають ухвалюватися одностайно.

Угорщина вже подала позов проти цієї заборони. Словаччина раніше заявляла, що зробить те саме. Фіцо зазначив, що уряд подасть позов до крайнього терміну – 27 квітня.

Обидві країни зберігають постачання російського газу попри зусилля ЄС припинити залежність блоку від російських енергоносіїв і скоротити фінансування війни Москви проти України.

Нагадаємо, у грудні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Словаччина та Угорщина планують подати позов до Європейського суду через домовленість ЄС поступово відмовитися від імпорту російських газу та нафти.

