Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые высказался о поражении на парламентских выборах.

Он заявил о необходимости полного обновления правого крыла, собственной ответственности за проигрыш и будущих изменениях в партии Фидес.

Об этом он заявил в интервью изданию Patrióta.

Орбан о поражении на выборах

— Что касается масштабов поражения, то цифры говорят четко, это явное поражение. Нашу цель также можно измерить количественно; мы хотели получить 3 млн голосов, чтобы у нас было достаточно сил для решения вызовов, стоящих перед страной. Поражение большое, — сказал Орбан.

Он подчеркнул, что последствия результатов выборов не ограничиваются только кадровыми изменениями.

По его словам, правая община не может существовать в прежнем формате.

— Необходимо полное обновление. Кто-то уйдет в отставку – это само собой разумеется. Необходимо полное обновление, политическая эпоха эмоционально закончилась, и, как видно из цифр, мы не можем продолжать нашу политику так, как мы это делали до сих пор, нужно много изменений, — сказал он.

Орбан также заявил, что берет на себя полную ответственность за результаты голосования.

— Есть один человек, который не отвечает за намерения, но отвечает за результаты, и это глава партии, премьер-министр, я. Я должен взять на себя ответственность на сто процентов, кожей и костями, — сказал премьер.

Обновление партии Фидес

Он сообщил, что уже начал процесс внутренних изменений в партии. В частности, планирует созвать съезд для избрания нового руководства.

По его оценке, обновление правого политического лагеря может завершиться к концу лета или в начале осени.

Орбан также отметил, что на следующей неделе активисты и волонтеры соберутся в каждом избирательном округе.

— Я тоже поеду, мы обсудим, что происходит, что они видели, и тогда появится картина. Я поставил задачу. Мы определили задачи и график полного обновления Фидес, — сказал Орбан.

Комментируя собственные эмоции после поражения, премьер сообщил, что сначала почувствовал боль и опустошение, но затем настроился на работу.

— В воскресенье (когда объявили частичные результаты, – Ред.) это была просто боль, но в понедельник к ней добавилась пустота. Я пытаюсь оправиться от этого шока. Я лечу себя с помощью трудотерапии и пытаюсь вытеснить и заполнить пустоту, – сказал он.

Что известно о выборах в Венгрии

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. Явка составила 79,5% и стала рекордной.

После подсчета 99% голосов победу одержала партия Тиса во главе с Петером Мадьяром.

Она получила достаточное количество мандатов для формирования конституционного большинства в парламенте.

Действующий премьер-министр Виктор Орбан, который возглавляет партию Фидес, признал поражение и поздравил Петера Мадьяра с победой.

Лидер Тисы в победной речи заявил о намерении восстановить сотрудничество с НАТО и ЕС, в частности со странами Вышеградской четверки, а также сообщил, что первый официальный визит совершит в Польшу.

