Лидер венгерской оппозиционной партии Тиса Петер Мадяр сообщил, что Виктор Орбан поздравил его по телефону с победой на парламентских выборах.

— Премьер-министр Виктор Орбан поздравил нас с победой по телефону, – написал Мадяр у Facebook.

В комментарии венгерским СМИ Орбан прокомментировал:

— Ответственность и возможность управления не были нам предоставлены. Я поздравил победившую партию. Мы будем продолжать служить нашей стране и венгерскому народу, — отметил политик.

Напомним, Венгрия опубликовала промежуточные результаты парламентских выборов после завершения голосования.

По состоянию на 22:27 по киевскому времени 12 апреля подсчитали 60,24% бюллетеней. Из них 47,23% приходится на партийные списки, а 73,25% – на мажоритарные округа.

Распределение мест в парламенте, который имеет 199 мандатов, выглядит так: Тиса – 136, Фидес – 56, правая партия Наша Родина – 7.

Таким образом, Тиса получает конституционное большинство. Это дает ей возможность менять конституцию Венгрии и ключевые законы.

По партийным спискам результаты такие: Тиса – 52,80%, Фидес – 38,55%, правая партия Наша Родина – 6,03%.

В мажоритарных округах большинство голосов получает Тиса. В предыдущие годы избиратели из регионов чаще поддерживали Фидес.

