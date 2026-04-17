Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан уперше висловився про поразку на парламентських виборах.

Він сказав про необхідність повного оновлення правого крила, власну відповідальність за програш і майбутні зміни в партії Фідес.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню Patrióta.

Орбан про поразку на виборах

– Щодо масштабів поразки, то цифри говорять чітко, це явна поразка. Нашу мету також можна виміряти кількісно; ми хотіли отримати 3 млн голосів, щоб у нас було достатньо сил для вирішення викликів, що стоять перед країною. Поразка велика, – сказав Орбан.

Він наголосив, що наслідки результатів виборів не обмежуються лише кадровими змінами.

За його словами, права спільнота не може існувати у попередньому форматі.

– Потрібне повне оновлення. Хтось піде у відставку – це само собою зрозуміло. Потрібне повне оновлення, політична епоха емоційно закінчилася, і, як видно з цифр, ми не можемо продовжувати нашу політику так, як ми це робили досі, потрібно багато змін, – сказав він.

Орбан також заявив, що бере на себе повну відповідальність за результати голосування.

– Є одна людина, яка не відповідає за наміри, але відповідає за результати, і це голова партії, прем’єр-міністр, я. Я маю взяти на себе відповідальність на всі сто відсотків, шкірою та кістками, – сказав прем’єр.

Оновлення партії Фідас

Він повідомив, що вже розпочав процес внутрішніх змін у партії. Зокрема, планує скликати з’їзд для обрання нового керівництва.

За його оцінкою, оновлення правого політичного табору може завершитися до кінця літа або на початку осені.

Орбан також зазначив, що наступного тижня активісти та волонтери зберуться в кожному виборчому окрузі.

– Я теж поїду, ми обговоримо, що відбувається, що вони бачили, і тоді з’явиться картина. Я поставив завдання. Ми визначили завдання та графік повного оновлення Фідес, – сказав Орбан.

Коментуючи власні емоції після поразки, прем’єр повідомив, що спочатку відчув біль і спустошення, але згодом налаштувався на роботу.

– У неділю (коли оголосили часткові результати, – Ред.) це був просто біль, але в понеділок до нього приєдналася порожнеча. Я намагаюся оговтатися від цього шоку. Я зцілюю себе за допомогою трудотерапії та намагаюся витіснити та заповнити порожнечу, – сказав він.

Що відомо про вибори в Угорщині

12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. Явка становила 79,5% і стала рекордною.

Після підрахунку 99% голосів перемогу здобула партія Тиса на чолі з Петером Мадяром.

Вона отримала достатню кількість мандатів для формування конституційної більшості в парламенті.

Чинний прем’єр-міністр Віктор Орбан, який очолює партію Фідес, визнав поразку та привітав Петера Мадяра з перемогою.

Лідер Тиси у переможній промові заявив про намір відновити співпрацю з НАТО і ЄС, зокрема з країнами Вишеградської четвірки, а також повідомив, що перший офіційний візит здійснить до Польщі.

Пов'язані теми:

