После договоренности Ирана и США о двухнедельном перемирии через Ормузский пролив прошло лишь 15 судов, среди которых четыре танкера с нефтью или газом.

Об этом сообщает ВВС Verify со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic, отслеживающего движение судов.

Сколько судов прошло через Ормузский пролив

Несмотря на перемирие, суда в этом районе получают сообщения о том, что их “атакуют и уничтожат”, если они попытаются пересечь пролив без разрешения.

По состоянию на 10 апреля через пролив прошли 15 судов. Из них четыре — танкеры, остальные классифицируются как балкеры или контейнеровозы различных типов.

По информации ВВС Verify, до начала войны между США и Ираном через пролив ежедневно проходило в среднем 138 судов.

Анализ маршрутов показывает, что сейчас суда движутся северным путем, ближе к побережью Ирана, в пределах его территориальных вод.

До начала конфликта суда преимущественно выбирали южный маршрут через середину пролива.

Что известно о блокировке Ормузского пролива

Ормузский пролив является одним из ключевых энергетических узлов мира. Через него проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Любая нестабильность в этом узком морском пути сразу влияет на глобальные рынки. Это подтвердили события марта 2026 года.

Из-за угрозы ударов со стороны Ирана судоходство было фактически заблокировано. Часть компаний ограничила движение на этом участке.

22 марта Тегеран заявил, что пролив открыт только для тех, кто не входит в список “врагов”.

8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить бомбардировки Ирана на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива.

Он отметил, что США уже “достигли и превысили все военные цели”, а также “значительно продвинулись” в достижении окончательного мирного соглашения.

Верховный совет национальной безопасности Ирана подтвердил договоренность о двухнедельном прекращении огня с США. Израиль также согласился приостановить бомбардировки на время переговоров.

