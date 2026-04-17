У п’ятницю, 17 квітня, президент США Дональд Трамп заявив, що очікує мирної угоди з Іраном найближчими днями.

Про це він заявив в інтерв’ю Bloomberg News.

Що сказав Трамп про мирну угоду з Іраном

Дональд Трамп наголосив, що більшість основних пунктів мирної угоди з Іраном нібито остаточно узгоджено.

– Це пройде досить швидко, – сказав американський президент.

За його словами, іранці хочуть зустрітися та укласти угоду. Він назвав термін у “кілька найближчих днів”.

– Я думаю, що зустріч, ймовірно, відбудеться на вихідних. Я думаю, що ми досягнемо угоди протягом наступних дня або двох, – сказав він.

Посол Ірану в Ісламабаді Реза Амірі Могадам високо оцінив зусилля всіх сторін, спрямовані на “надання дипломатії шансу”, оскільки Ліван та Ізраїль досягли припинення вогню, а Іран знову відкрив Ормузьку протоку.

Водночас очільник МЗС Пакистану Ішак Дар заявив, що хоча мирна угода між США та Іраном “укладена більш ніж на 80%”, обидві сторони повинні проявити гнучкість.

Міністр наголосив, що Пакистан “зробить усе можливе” у своїх зусиллях щодо досягнення миру.

– Пакистан хоче бачити не продовження припинення вогню, а остаточне припинення війни, – цитує Дара CNN.

Нагадаємо, Іран оголосив про повне відкриття Ормузької протоки на час перемир’я.

Джерело : Bloomberg, CNN

