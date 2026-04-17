У п’ятницю, 17 квітня, Іран заявив про відкриття Ормузької протоки на час припинення вогню в Лівані.

Про це повідомив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі.

Відкриття Ормузької протоки: що відомо

Він зазначив, що розблокування протоки діятиме до завершення режиму припинення вогню в Лівані.

Бейрут домовився про перемир’я з Ізраїлем 16 квітня. Строк дії домовленості становить 10 днів.

– Відповідно до припинення вогню в Лівані, прохід для всіх комерційних суден через Ормузьку протоку оголошений повністю відкритим на решту періоду припинення вогню, на скоординованому маршруті, як вже було оголошено Портами та Морською організацією Ісламської Республіки Ірану, – написав він у мережі Х.

Президент США Дональд Трамп подякував Ірану за відкриття Ормузської протоки.

– Іран щойно оголосив, що Іранська протока повністю відкрита та готова до повного судноплавства. Дякую, – написав він у мережі Truth Social.

Він додав, що попри відкриття Ормузької протоки, США будуть продовжувати блокувати усі морські перевезення до та з портів Ірану.

За його словами, ці заходи будуть діяти до завершення операції і Ірані на 100%.

Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив про 10-денне припинення вогню в Лівані. За його словами, воно почало діяти о 17:00 за східним часом у четвер, 16 квітня.

Ця заява пролунала після окремих телефонних розмов Трампа з президентом Лівану Джозефом Ауном та прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Що відомо про блокування Ормузької протоки

Ормузька протока є одним із ключових енергетичних вузлів світу. Через неї проходить близько п’ятої частини світових постачань нафти та зрідженого природного газу.

Будь-яка нестабільність у цьому морському коридорі одразу впливає на глобальні ринки. Це підтвердили події березня 2026 року.

Через загрозу ударів з боку Ірану судноплавство фактично зупинилося. Частина компаній обмежила рух через цю ділянку.

22 березня Тегеран заявив, що протока відкрита лише для тих, хто не входить до списку “ворогів”.

8 квітня Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки.

Верховна рада національної безпеки Ірану підтвердила домовленість про двотижневе припинення вогню зі США. Ізраїль також погодився призупинити бомбардування на час переговорів.

Попри це станом на 10 квітня протокою пройшли лише 15 суден. За даними ВВС Verify, до початку війни в Ірані через протоку щодня проходило в середньому 138 суден.

