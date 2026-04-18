У суботу, 18 квітня, Іран посилив контроль над Ормузькою протокою та попередив про її фактичне закриття, після чого щонайменше два судна повідомили про обстріли під час спроби проходу через стратегічний водний шлях.

Про це повідомляє Reuters.

Обстріл суден в Ормузькій протоці: що відомо

За даними агентства, Тегеран заявив про посилення військового контролю над Ормузькою протокою на тлі напруженої ситуації зі Сполученими Штатами Америки та звинуватив Вашингтон у порушенні домовленостей і блокаді іранських портів.

Зараз дивляться

У повідомленнях морських служб безпеки йшлося про те, що щонайменше два цивільні судна зазнали обстрілів під час спроби проходу через протоку 18 квітня.

Офіційного підтвердження масштабу інцидентів наразі немає, однак торгові маршрути в регіоні залишаються нестабільними.

Іранські військові попередили судновласників про заборону проходу через водний коридор, заявивши про відновлення жорсткого контролю над протокою.

У Тегерані також заявили про готовність військово-морських сил реагувати на будь-які спроби порушення встановленого режиму.

Ситуація відбувається на тлі переговорів щодо припинення вогню та майбутнього ядерної угоди, а також побоювань щодо можливого порушення глобальних поставок нафти й газу через один із ключових світових енергетичних маршрутів.

Нагадаємо, 18 квітня в оперативному командуванні збройних сил Ірану Хатам аль-Анбія заявили про закриття Ормузької протоки після морської блокади США.

Як зазначалося, до моменту відновлення США повної свободи судноплавства для суден, які направлялись до та з Ірану, ситуація в регіоні залишатиметься під жорстким контролем збройних сил країни.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.